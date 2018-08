Ministerie kan Senegalese broers niet helpen: 'We wilden alles proberen'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets betekenen voor Mieke Harms uit Bedum. Haar twee stiefzoons uit Senegal zitten al vier weken vast in een detentiecentrum in Zweden.

De broers, Pape Mater en Ibralo Fall, waren op vakantie bij hun stiefmoeder en vader in Nederland. Ruim twee weken geleden reisden de jongens per FlixBus door naar Malmö om daar hun neef te bezoeken. Bij de Zweedse grens werden ze echter uit de bus gehaald.

Alles proberen

Harms had daarop het ministerie ingeschakeld voor hulp. Maar omdat het om een Zweeds besluit gaat, en de twee broers niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kan Nederland niets doen.

Harms had een dergelijke reactie al wel verwacht, maar 'we wilden alles proberen'. Harms en haar man zijn inmiddels in Zweden om de twee broers te bezoeken. 'We zouden deze week eigenlijk op vakantie naar Griekenland, maar daar hadden we geen zin meer in.'

Ik hoop dat ze een volgende keer wel weer gewoon naar Europa kunnen komen Mieke Harms - stiefmoeder

Vliegtickets

Pape en Ibralo zitten inmiddels vier weken vast in een detentiecentrum. Het wachten is op hun uitzetting. Harms hoopt woensdag een nieuwe advocaat te spreken om te kijken of hier nog iets aan te doen is.

'Zweden zegt te twijfelen of de jongens hier alleen vakantie komen vieren. Men denkt dat ze hier willen blijven. Maar we hebben gewoon bewijs dat het niet zo is. De jongens hebben vliegtickets terug naar Senegal, ze hebben daar verplichtingen. Dat kunnen we allemaal aantonen.'

Schengen-visum

Waar het mis is gegaan, weet de Bedumse niet. 'We hebben een Schengen-visum aangevraagd, net zoals de voorgaande keer. Toen ging het gewoon goed. Wel is het de eerste keer dat ze naar Zweden gingen.'

Deze vier weken krijgen we niet meer terug Mieke Harms - stiefmoeder

Zweden is een Schengenland, maar dat is geen garantie op vrij reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 'ieder Schengenland het recht heeft om op eigen grondgebied een eigen afweging te maken, ook als een Schengenvisum via een ander land is afgegeven. De immigratiedienst van een Schengenland is bevoegd personen de toegang te weigeren en om een visum in te trekken.'

Volgende keer?

Harms hoopt dat het annuleren van het visum alsnog wordt teruggedraaid, zodat de jongens terug kunnen naar Nederland en daarna weer naar Senegal kunnen. 'Bovendien hoop ik dat ze een volgende keer wel weer gewoon naar Europa kunnen komen.'

Eerste prioriteit is de jongens vrijkrijgen. 'Deze vier weken krijgen we niet meer terug, dat is voor de jongens zelf en alle betrokkenen al een trauma', besluit Harms.

Lees ook:

- Senegalese stiefzoons van Bedumse zitten nog altijd vast in Zweden