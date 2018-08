POinActie: Balanceren met personeel in aanloop naar nieuw schooljaar

Onderwijsorganisaties hebben ook komend schooljaar weinig vet op de botten als het aankomt op personeel. Daarvoor waarschuwt docent Rinie Boekholt namens de actiegroep POinActie.

'Afgelopen jaar was al krap: als een collega afwezig was, was het lastig een invaller te vinden. Die situatie is nog niet verbeterd', zegt hij.

Dubbele klassen

Boekholt houdt naar eigen zeggen 'zijn hart vast, en ik ben niet de enige'. Hij verwacht zelfs dat het voor zal komen dat hij of een collega voor een dubbele klas komt te staan.

'Ik doe dat dan wel, omdat een deel van de kinderen anders naar huis wordt gestuurd. Maar voor de leerlingen is het erg, omdat ze niet de onderwijskwaliteit krijgen die ze verdienen.'

Salaris

Een oplossing voor het krapte onder leraren ligt niet voor het oprapen. 'Een korte termijnoplossing is er niet direct. De meest voor de hand liggende oplossing is een eerlijker salaris, gelijk aan het voortgezet onderwijs. Daar begint het mee.'

Onderwijsminister Arie Slob stelde onlangs nog miljoenen beschikbaar om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken. Boekholt: 'Een mooi bedrag, maar daar merken we niet direct wat van. Het is nu aan de schoolbesturen om daarmee aan de slag te gaan.'

Het geld dat naar extraatjes of een lease-auto gaat, gaat niet naar het onderwijs Rinie Boekholt - POinActie

Bonussen voor leraren

Wat in de tussentijd gebeurt, is dat scholen elkaar soms gaan beconcurreren om het schaarse personeel aan zich te binden, door bijvoorbeeld bonussen aan leraren te betalen. 'Een slechte zaak', aldus Boekholt.

'Want het geld dat naar extraatjes of bijvoorbeeld een lease-auto gaat, gaat daardoor niet naar de werkvloer en het onderwijs.'

Vakmanschap

Over anderhalve week begint in onze provincie het schooljaar weer. Boekholt: 'Ik ben van mening dat ik het mooiste beroep heb, omdat ik werk met een belangrijke doelgroep, jonge kinderen die zich ontwikkelen. Maar ik heb ook zorg, over diezelfde kinderen, over mijn collega's en over mijn vak. Het vakmanschap is wel echt in het gedrang.'

