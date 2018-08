Deel dit artikel:











Pand van 't Lutje Winkeltje krijgt nieuwe invulling Uithangbord van het voormalige 't Lutje Winkeltje. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De aardewerkfabriek Royal Goedewaagen uit Nieuw Buinen opent voor het einde van het jaar in het historische vestingdorp Bourtange een eigen schildersatelier en winkel. De winkel komt in het pand waar tot voor kort 't Lutje Winkeltje was gevestigd.

Niet geheel toevallig gaat de zaak ''t Lutje Winkeltje by Royal Goedewaagen' heten. Doelgroepen 'Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van ons in vervulling', zegt directeur Yvonne Kooi van de aardewerkfabriek. 'Zo vergroten we de zichtbaarheid van het ambacht en de schilders activiteiten. De winkel bij onze fabriek blijft wel open, maar we gaan nu zitten waar onze belangrijkste doelgroepen komen.' Internationaal Met de vestiging van een schildersatelier in Bourtange wil Royal Goedewaagen bijdragen aan een positieve stimulans van het internationale toerisme naar het Noorden van het land. Kooi: 'Wij maken producten waar toeristen uit Azië, en de rest van de wereld naar op zoek zijn. Maar ook onze Oosterburen zijn geïnteresseerd in het Nederlands ambachtelijk sieraardewerk.' Lees ook: - 't Lutje Winkeltje sluit na bijna veertig jaar de deuren