Lopend Vuur: Een kind aan een riem kan echt niet

Ouders die hun kinderen via een soort riem bij zich in de buurt houden. De medewerkers van het Apenheul zien het steeds vaker, meldt het AD.

Een verkoopsite meldt er tegenover de krant 600 à 700 per maand te verkopen. In het artikel stelt een pedagoog dat het helemaal niet zo'n slechte gedachte is: 'Beter een tuigje dan een kind vastsnoeren in een buggy.'

De riem, of het tuigje, moet voorkomen dat kinderen in de drukte hun ouders kwijtraken. Of andersom. Maar moeten kinderen niet gewoon alle vrijheid krijgen?

Wat is jouw mening hierover? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Heb jij als ouder een riem voor je kind? In welke situaties gebruik je hem? Hoe reageren andere mensen erop? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Hoort overwerk erbij?

Dat was de vraag die gisteren ons Lopend Vuur vormde. Het spant erom: van de 3768 stemmers vindt 46 procent dat overwerk erbij hoort. 54 procent vindt dus van niet.