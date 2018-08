Vermiste Veendammer is verdachte moord Nicky Verstappen

Jos Brech uit Veendam wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De politie is op zoek naar de 55-jarige man die sinds februari 2018 wordt vermist.

De politie gaat ervan uit dat Brech nog leeft. Hij is gespecialiseerd in bushcraft, een methode om te overleven in de natuur. Hij is voor het laatste gezien in de Franse Vogezen en de politie denkt dat hij zich ergens schuilhoudt.

Getuige

Brech woonde ten tijde van de moord op Nicky Verstappen, ruim twintig jaar geleden, in Simpelveld. Zijn naam komt ook voor in het politiedossier, omdat hij in de nacht na de moord als passant in het natuurgebied kwam.

De marechaussee heeft zijn naam toen genoteerd. Hij werd toen nog als getuige gezien.

Nationale opsporingslijst

Brech was ook een van de mensen die werd opgeroepen in een groot dna-verwantschapsonderzoek. Daarop reageerde hij niet.

In februari gaf zijn familie hem als vermist op. Omdat voor die zaak ook dna van Brech is opgestuurd, kwam de politie hem in de zaak van Verstappen op het spoor.

Omdat de man vermist is, is hij op de Nationale opsporingslijst geplaatst.