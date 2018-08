Vermiste Veendammer is verdachte moord Nicky Verstappen (update)

Jos Brech uit Veendam wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Dna van de man matcht met materiaal dat is gevonden op kleding van de vermoorde jongen.

De politie is op zoek naar de 55-jarige Brech, die sinds februari 2018 wordt vermist. De politie gaat ervan uit dat de man nog leeft. Hij is gespecialiseerd in bushcraft, een methode om te overleven in de natuur. Hij is voor het laatst gezien in de Franse Vogezen en de politie denkt dat hij zich ergens schuilhoudt.

Scouting

Brech woonde ten tijde van de moord op Nicky Verstappen, ruim twintig jaar geleden, in Simpelveld. Hij was toen 35 jaar.

Brech was actief bij een scoutingvereniging en heeft enige jaren op een kinderspeelzaal gewerkt. Ook is hij ooit verdachte geweest van een zedenfeit, maar die zaak werd geseponeerd.

Getuige

Zijn naam komt ook voor in het politiedossier, omdat hij in de nacht na de moord als passant in het natuurgebied kwam.

De marechaussee heeft zijn naam toen genoteerd. Later is hij ook nog twee keer verhoord door de politie. Hij werd toen nog als getuige gezien.

Nationale opsporingslijst

Brech was ook een van de mensen die werd opgeroepen in een groot dna-verwantschapsonderzoek. Daarop reageerde hij niet.

In februari gaf zijn familie hem als vermist op. Omdat voor die zaak ook dna van Brech is opgestuurd, kwam de politie hem in de zaak van Verstappen op het spoor.

Omdat de man vermist is, is hij op zowel de nationale als de Europese opsporingslijst plaatst.

Zoektocht

Vlak nadat bekend werd dat Brech vermist werd in Frankrijk, startte vanuit Nederland een grote zoektocht. Die wordt beschreven in dit Facebookbericht.

Zomerkamp 1998

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag na zijn vermissing werd hij dood gevonden in de omgeving van het kamp.

De afgelopen jaren werden verscheidene verdachten aangehouden, maar allemaal wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Heb jij informatie over de periode dat Brech in Veendam woonde? Tip de redactie: redactie@rtvnoord.nl.



Lees ook:

- Bijlezen: 20 jaar zoektocht moordenaar Nicky Verstappen