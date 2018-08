Beno Hofman kruipt in de rol van Plopatou

Een jaar geleden overleed hij op 78-jarige leeftijd: stadsfiguur Berthil van Hanswijck de Jonge, alias Plopatou. Stadshistoricus Beno Hofman dook in zijn leven. Dat leverde ten eerste een boek en nu is er een theatervoorstelling.

'Ik zag hem elke dag voor mijn deur langs gaan, richting de Mamamini hier verder op, hij was een ziekelijke verzamelaar. Daarvan laat ik in het stuk ook wat zien,' vertelt Beno Hofman.

Verbazing

Beno raakte gefascineerd door Plopatou nadat veilingmeester Stephan Veenstra hem uitnodigde een kijkje te nemen in het nalatenschap van de stadsfiguur.

'Hij bewaarde alles van zichzelf, waaronder veel foto's. En als hij brieven verstuurde maakte hij er kopieën van, die zaten allemaal in zijn archief. Zo heb ik een goed beeld van hem kunnen vormen en viel ik van de ene verbazing in de andere.'

Fenomeen

Eerder verscheen er van Hofman een boek over Van Hanswijck de Jonge waarin hij niet onverdeeld gunstig naar voren kwam, en nu dus een theatervoorstelling. 'De voorstelling speelt zich vooral af rond 1970, toen was hij op zijn hoogtepunt. In de stad was hij een fenomeen. Hij hoefde maar ergens te komen of hij werd gefotografeerd.'

Hofman vervolgt: 'Zijn verschijning alleen al was voldoende om in een tijdschrift als de Panorama te staan. Dat maakt zo'n voorstelling ook leuk. Ik heb alleen maar teksten van Plopatou zelf gebruikt. Alle teksten komen uit interviews die hij heeft gegeven, uit eigen gedichten, publicaties en uit de brieven die hij schreef.'

Triest figuur

'Ik ga natuurlijk niet alles verklappen want ik hoop dat de mensen vooral naar de voorstelling komen', zegt Hofman, 'maar je probeert die man te doorgronden en dan een bepaalde opbouw te maken van het geheel, terug te gaan naar de jaren '70.'

'En dan eindigend in de idiotie van hem op het eind, toch eigenlijk een hele trieste figuur, dat is mijn beeld van hem. Maar door die rare teksten van hem zitten er veel dingen in die heel grappig zijn.'

Begeleiding

De voorstelling van Hofman is van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus te zien in kringloopwinkel Mamamini aan de Noorderbinnensingel 100 in Groningen. De eerste voorstelling begint om 19.00 uur, de tweede om 20.00 uur.

Beno Hofman wordt in de voorstelling Plopatou begeleid door Kirsten Otten op de viool en Froukje Wijbenga op de accordeon. Ze spelen daarnaast de rol van de moeder en de vriendin van Plopatou.

