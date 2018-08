Recordweken: Waar staat de dikste boom? (nu 6.82 meter)

RTV Noord is op jacht naar Groningse records de komende weken! Maandag trapten we af met de eerste uitdaging: wie heeft de (nog rijdende) personenauto met de hoogste kilometerstand? Onze nieuwe zoektocht is:

Waar staat de dikste boom?

We zijn op zoek naar de boomstam met de grootste omtrek. Degene die deze boom vindt én hem als eerste officieel opgeeft via record@rtvnoord.nl wordt de RTV Noord Recordhouder. Na elke nieuwe recordpoging heb je 24 uur de tijd om met een overtreffende trap te komen. Je hebt op dit moment nog...



Deze beuk in Niebert is door veel mensen getipt, maar Dick Mulder uit Westerlee was de eerste.



Donderdag, 08.45 uur: 6.21 meter

Kees Nienhuis vond deze joekel van een boom in Heiligerlee.



Spelregels

De boom moet dus binnen de Groningse provinciegrenzen staan, maar iedereen kan aan de zoektocht meedoen! Neem voortaan als je gaat wandelen dus een meetlint mee en houd je ogen open. Belangrijk om te weten: meten gebeurt op een meter hoogte vanaf de grond.

Over de Recordweken

In de RTV Noord Recordweken zoeken we net zo lang tot we de beste, langste of oudste van iets hebben gevonden. Heb jij het meeste keukengerei thuis? De allergrootste of allerkleinste voeten van Groningen? Of staat in jouw tuin de struik met de meeste bessen? Eerder deze week begonnen we met de zoektocht naar de auto met de meeste kilometers op de teller. Doe mee!



