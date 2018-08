FC Groningen laat Doan niet naar Moskou gaan

FC Groningen heeft onlangs biedingen gekregen van het Russische CSKA Moskou op Ritsu Doan. De Japanner werd afgelopen zomer definitief overgenomen door FC Groningen.

'We hadden een enorm rendement op Doan kunnen verdienen, maar we laten hem niet gaan', zegt algemeen directeur Hans Nijland tegen RTV Noord.

Geen tien miljoen euro

'Doan is één van de grotere talenten van Nederland en het is een mooi compliment voor onze scouting dat er zo'n grote club is geïnteresseerd in één van onze spelers. De belangstelling van CSKA heeft geleid tot een concrete bieding', aldus de directeur.

Op bedragen wil Nijland niet ingaan, maar hij benadrukt wel dat het niet bij tien miljoen euro in de buurt kwam. 'Bij dat soort bedragen begin ik lichtelijk te hyperventileren, maar ik kan oprecht zeggen dat het niet zo'n groot bedrag was.'

Het zou wel heel bijzonder zijn als je een speler die je net hebt vastgelegd, dezelfde periode nog weg gaat Hans Nijland - Directeur FC Groningen

'Schat dat de bieding van de baan is'

FC Groningen heeft Doan deze zomer definitief overgenomen van het Japanse Gamba Osaka. 'Het zou wel heel bijzonder zijn als je een speler die je net definitief hebt vastgelegd, dezelfde transferperiode nog weg gaat. Ik schat ook in dat het nu definitief van de baan is', aldus Nijland.

'Ik heb vanochtend een gesprek met Doan en zijn zaakwaarnemer gehad aangegeven dat mijn inschatting is dat CSKA nu gewoon 'game over' is. 'Doan heeft aangegeven zich nu volledig op FC Groningen en het Nationale elftal te willen richten', zegt Nijland.

Nationale selectie

Volgens Nijland is Doan ook geselecteerd voor de nationale selectie van Japan. Het zou voor het eerst zijn dat de speler van FC Groningen voor zijn land mag uitkomen.

Doan speelt sinds juli 2017 bij FC Groningen. In 31 Eredivisie-wedstrijden vond hij tien keer het net en gaf hij vier assists.

