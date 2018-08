Merels getroffen door virus: 'Meestal worden jonge vogels besmet'

Dierenopvang Faunavisie in Westernieland heeft de afgelopen week zo'n twintig zieke merels binnengekregen. De vogels hebben het usutu-virus.

Dit virus verzwakt vooral jonge merels. Bij Faunavisie proberen ze de vogels er met pijnstillers en een pasta van insecten weer bovenop te helpen. Tot nu toe heeft nog geen enkele zieke merel het overleefd.

Massale sterfte

Het usutu-virus is overgekomen uit Afrika. Waarschijnlijk is het via trekvogels ook in Europa verspreid. Het virus zorgde bij onze Duitse buren in 2012 nog voor een massale sterfte onder merels, meldt de Vogelbescherming.

Merels die het usutu-virus hebben, zijn volgens Pim Lollinga van Faunavisie te herkennen aan het feit dat ze erg verzwakt zijn en een bol verenkleed hebben. 'Ze laten zich ook makkelijk vangen.'

Voorzichtigheid geboden

Lollinga roept mensen op om zieke merels naar de opvang te brengen, maar wel voorzichtig te zijn. 'De beestjes zijn besmet met een virus, dus was je handen goed.'

