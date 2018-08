Half september sluiten afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Refaja Stadskanaal definitief (update)

Het is definitief: Treant Zorggroep sluit op 13 september om 18 uur de afdelingen Klinische verloskunde en Klinische kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Een maand later sluiten dezelfde afdelingen ook in Hoogeveen. Treant kondigde eerder al aan de Kindergeneeskunde en Verloskunde te willen concentreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Tekort aan artsen

Aanleiding voor dit besluit is een tekort aan kinderartsen. 'We staan met onze rug tegen de muur. Patiëntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen', zegt bestuursvoorzitter Carla van der Wiel van Treant.

De sluiting van de afdelingen in Stadskanaal en ook Hoogeveen komt niet als een verrassing. Treant kondigde het plan in mei al aan. De Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht moesten hun goedkeuring nog geven. Dat is nu gebeurd.

De sluiting in Stadskanaal komt als eerste, omdat het tekort aan klinisch verloskundigen daar relatief het grootst is.

Onrust in de regio

In de regio ontstond na de aankondiging van de sluiting veel ophef. De gemeente Stadskanaal noemde het destijds een 'aderlating'.

In juni kwamen verschillende gemeenten in Zuidoost-Groningen nog met een reddingsplan. Een zogenoemde 'taskforce' moest een campagne opzetten om volwaardige zorg in het Refaja te behouden. Treant gaf in een reactie al aan dat het deze poging weinig kans van slagen gaf.

Naast politieke onrust, gaven ook onder meer de huisartsenkring Groningen en de beroepsgroep verloskundigen aan zorgen te hebben over de toekomst van de zorg in zuidoost-Groningen.

Lees ook:

- Staten willen dat provincie zich inspant voor Refaja Ziekenhuis

- Treant geeft reddingspoging Refaja weinig kans

- Refaja-eigenaar: 'Gemeenten gebruiken verkeerde veronderstellingen en onjuiste gegevens'

- Gemeenten doen reddingspoging voor Refaja Stadskanaal

- Minister Bruins kan weinig betekenen voor Refaja in Stadskanaal

- Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal