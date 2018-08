'Dit besluit van Treant is zorgwekkend voor de regio'

Het zat er al aan te komen, maar dat maakt de klap in Stadskanaal niet minder hard. Treant sluit de afdelingen Klinische kindergeneeskunde en verloskunde in het Refaja Ziekenhuis. 'Ik houd mijn hart vast.'

Voor zorgwethouder Lian Veenstra (SP) van Stadskanaal is het een bittere pil. 'We hebben voor de zomervakantie alle pogingen gedaan om het voorgenomen besluit van tafel te krijgen in afwachting van de toekomstscenario's die de komende maanden ontwikkeld worden.'

Leefbaarheid

Veenstra had daarbij oprecht de hoop dat het zou lukken. 'Ik hoopte dat het met samenwerkingsverbanden in de regio toch mogelijk zou zijn om de afdelingen in de benen te houden.'

Dat er is besloten om de afdelingen te sluiten, raakt volgens de wethouder de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied.

'Het gaat over een langere aanrijtijd, maar ook over het minder makkelijk bezoeken van je dierbaren. En dat voor een gebied van 80.000 inwoners. Dat vind ik echt zorgwekkend voor de regio.'

De strijd wordt nu om deze zorg terug te laten keren Lian Veenstra - wethouder Stadskanaal

Eerder dit jaar ontstond een taskforce om alternatieve toekomstscenario's te ontwikkelen. Dat gaat door, benadrukt Veenstra. 'Dit is een besluit op één onderdeel, maar roept wel de vraag op: wat is het volgende? Daarom is het belangrijk om voor de toekomst scenario's te ontwikkelen voor goede zorg in de regio.'

Strijd

Veenstra zag zelf van dicht bij hoe ooit het Delfzicht in Delfzijl de ene na andere afdeling moest sluiten, met totale sluiting tot gevolg.

'Ik houd mijn hart vast dat dit niet ook voor Refaja geldt. Dit besluit gaan we niet meer omkeren, maar het is wel fijn dat Treant poliklinische en dagbehandelingen (voor- en nazorg) in stand houdt, dat hebben we gelukkig nog. De strijd wordt nu om ook die andere zorg te laten terugkeren.'

