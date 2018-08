Deel dit artikel:











Cruz Vicente op eerste training Nieuweschans: 'Ik wil WVV bedanken voor alles' Alair Cruz Vicente maakt zich gereed voor de eerste training van vv Nieuweschans. (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Alair Cruz Vicente heeft dinsdagavond voor het eerst meegetraind met zijn nieuwe club vv Nieuweschans, dat uitkomt in de vijfde klasse. Daar had hij lovende woorden over voor de club waar hij aanvankelijk heen zou gaan: WVV.

Geschreven door Karel-Jan Buurke

Verslaggever sport

Ruim na achten komt de Braziliaan dinsdagavond aan bij het trainingsveld in Nieuweschans. Hij moest nog werken, maar de training begon al om 20.00 uur, zonder hem dus. 'Goed excuus' 'Ja, maar die Brazilianen zijn altijd wel te laat denk ik', lacht trainer Bert Stuut. 'Maar het positieve is dat hij vandaag gewerkt heeft en dat is dan wel een goed excuus om te laat te komen', aldus Stuut. 'Het wordt wel geregeld dat ik de volgende keer op tijd kom', vult Cruz Vicente aan. 'Ik ben vandaag begonnen met werk en daar ben ik heel blij mee.' WVV De 37-jarige verdediger zou aanvankelijk naar zondag-eersteklasser WVV gaan, maar dat ging niet door, tot teleurstelling van de club uit Winschoten. Zij hadden al aardig wat werk verzet om zijn komst mogelijk te maken. Daar wil Cruz Vicente overigens nog wel iets over kwijt. Ik speel nu bij Nieuweschans en dat is een nieuw begin voor mij Alair Cruz Vicente - Voormalig Kolonicio 'Nieuw begin' 'Ik wil daar niet te veel over zeggen, omdat WVV een leuke club is. Er werken leuke mensen en die wil ik graag bedanken voor alles. Maar ik speel nu bij Nieuweschans en dat is een nieuw begin voor mij.' 'Sfeer' Bert Stuut, vanaf dit seizoen trainer van het eerste team van Nieuweschans, hoopt verder op een mooi seizoen met zijn ploeg. 'Als de sfeer maar goed is, heb ik als opdracht van de voorzitter meegekregen. Daar gaat het om en op welke plek we uiteindelijk eindigen maakt niets uit.' 'Mooi seizoen' 'Maar stiekem, als ik zie wat voor spelers hier lopen en je daar een eenheid van kunt maken, kan het een heel mooi seizoen worden. Maar ja, je weet het maar nooit in de vijfde klasse', besluit Stuut. Lees ook: - Oud-Veendammer Cruz Vicente gaat spelen in Nieuweschans