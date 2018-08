Gemeente Midden-Groningen waarschuwt verkeer voor verzakkende wegen

De gemeente Midden-Groningen heeft te kampen met beschadigde wegen. Op verschillende plekken in de gemeente zijn er waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers daarop attent te maken.

Dat er deze zomer zout op de wegen is gestrooid staat volgens verkeerswethouder Jan Jakob Boersma los van de huidige staat van de wegen. 'Dat was juist bedoeld om de wegen wat te verkoelen', zegt hij.

Droogte

Wat de oorzaak van de beschadigde wegen dan wel is? 'Droogte', verklaart Boersma. 'Veel wegen zijn hier net als in andere gemeentes in Oost-Groningen gefundeerd op veengrond, vaak in combinatie met zand. Omdat het zo ontzettend droog is geweest, is die veenlaag aan het inklinken', legt hij uit.

Inklinken is het proces waarbij de grond in volume afneemt door verdroging of het onttrekken van grondwater. Boersma: 'Daardoor verzakken sommige wegen ongelijkmatig en ontstaan er scheuren.'

Siddeburen en Harkstede

Volgens Boersma is de situatie het meest erg op de Eideweg in Siddeburen en de eraan grenzende Veendijk. Ook de Hamweg, die door Lageland en Harkstede loopt, is op sommige plaatsen slecht begaanbaar. 'Vooral waar er bomen langs de weg staan', vult de wethouder aan. 'We zijn blij dat omwonenden ons ingelicht hebben.'

Hij geeft aan dat het niet prettig is om over het beschadigde wegdek te rijden. 'Als je er met hoge snelheid overheen rijdt, en dat geldt ook voor landbouwverkeer, wordt de schade bovendien alleen maar erger. Harder dan dertig kilometer rijden is niet aan te raden.'

Totale schade inventariseren

'Hoewel het al een paar keer flink geregend heeft, zit de droogte nog altijd in de grond', vervolgt Boersma. Daarom inventariseert de gemeente momenteel of de schade aan de wegen zich ook op andere wegen in de gemeente voordoet.

'De wegen met schade willen we in elk geval zo snel mogelijk repareren', besluit de wethouder.