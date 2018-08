Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in Winschoten De M.A. de Ruyterlaan in Winschoten (Foto: Google Maps)

In een woning aan de M.A. de Ruyterlaan in Winschoten is dinsdag een lichaam gevonden.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf of een ongeval. Het stoffelijk overschot zou volgens een buurtbewoner al meerdere dagen in huis hebben gelegen.