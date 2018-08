Grasbaanracer Hummel terug op de baan

Grasbaancoureur Romano Hummel uit Hoogkerk mag weer meedoen aan wedstrijden. Hij is voldoende hersteld van een bovenbeenbreuk.

De artsen hebben het licht op groen gezet en spreken van een zeer snel herstel van de gecompliceerde breuk.

Rentree

Hij maakt naar alle waarschijnlijkheid op 8 september zijn rentree bij de internationale races in Uithuizen.

Hummel is ook benaderd om aanstaande vrijdag aan de start te verschijnen in Staphorst. Hij vindt het zelf nog net even te vroeg om daar weer op de machine te stappen.

