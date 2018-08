Grunneger schuurfeesten: ‘Bist er nou alweer?’

Zul je net zien: tegenwind. Maar je hebt het ervoor over. Ook al moet je twintig kilometer fietsen, je doet het gewoon. En denk maar zo: op de terugweg gaat het altijd sneller.

Stamkroeg van het platteland

De schuurfeesten zijn verspreid over de provincie. Soms is het om de hoek, een andere keer moet je er een stuk voor rijden of fietsen. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Je ziet steeds dezelfde mensen. Het is eigenlijk net een soort stamkroeg.

In de driedelige online-serie 'Most es Kieken' duikt verslaggever Joyce Kranenborg in de wereld van de schuurfeesten. Vandaag: de laatste aflevering.

'We gaan bijna naar elk schuurfeest in de zomertijd. We hebben er wel wat voor over', vertelt iemand in Oosterwijtwerd. En weet je nog die jongen in Rottum met zijn frikandel? Hij heeft niet alleen in Rottum een frikandel gegeten.

Anouk van Echtelt van de Jonge Agrarische Vrouwen weet wel hoe het komt dat iedereen de feesten bij langsgaat. 'Je kunt hier alleen naartoe gaan en dan is er altijd wel een bekende voor een praatje', vertelt van Echtelt.

Vrouger was alles anders

Net zoals met alles, waren de schuurfeesten vroeger ook anders. Worden de schuurfeesten nu georganiseerd door agrarische jongerenverenigingen, en moeten ze aan allerlei regels voldoen, vroeger ging het allemaal wat simpeler.

Je gooit allemaal een paar centen in de melkbus en dan flink zuipen hè Schuurfeestganger Oosterwijtwerd

'Vroeger was het zonder beveiliging, gewoon in een boerenschuur met een melkbus erbij', vertelt iemand tijdens het schuurfeest in Oosterwijtwerd.

Maar ook nu worden naast de georganiseerde schuurfeesten ook andere schuurfeesten gegeven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan groot uitgepakte verjaardagsfeesten in een schuur. 'Dat zijn de schuurfeesten zoals ze vroeger werden georganiseerd. Dan gooi je allemaal een paar centen in die melkbus en dan flink zuipen hè.'

Populariteit

Dat alles anders is, wil niet betekenen dat de feesten minder populair zijn. 'Er is wel een tijd geweest dat er minder schuurfeesten waren', vertelt Cor-Peter Feitsma van CPJ Groningen. 'Er kwamen toen minder mensen op af, maar ik heb zelf het idee dat er nu weer meer mensen naar een schuurfeest gaan', gaat hij verder.

Hier kun je de overige afleveringen van 'Most es Kieken' bekijken.

Lees ook:

- Grunneger schuurfeesten: 'Lekker sjompig een wijntje drinken'

- Grunneger schuurfeesten: De aardappelkist in