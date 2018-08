Tjakka! Appingedam krijgt er een kleurrijke inwoner bij

Appingedam is per 1 oktober een bekende Nederlander rijker: De 69-jarige Emile Ratelband gaat er een woning huren. Helemaal onbekend met onze provincie is de positiviteitsgoeroe niet, want zijn opa komt uit Zuidbroek.

'Appingedam is the centre of the universe hé; het is zo'n mooie stad', vertelt hij enthousiast. 65 jaar geleden maakte Ratelband voor het met de stad kennis, toen hij op bezoek was bij zijn opa. 'Via Zuidbroek reden we toen omhoog en kwamen we in Appingedam terecht. Het is er nu nog net zoals 65 jaar geleden', vindt hij.

Serene rust

Ratelband, tegenwoordig een ondernemer die zich toelegt op persoonlijke ontwikkelingen, komt superlatieven over Appingedam tekort. 'Ik vergelijk het met Venetië. Het is er gewoon heel buiten-Nederlands. De atmosfeer, de zuivere lucht, de vriendelijke mensen en de rust; je waant je in het buitenland', somt hij op.

'Het is er zo sereen', vervolgt Ratelband. 'En dát trof mij. Die hele sfeer is ook precies wat ik me nog herinner van toen ik er met mijn opa was.'

Geheim

Waar in Appingedam hij precies neerstrijkt, houdt Ratelband nog even geheim. 'Het huis waar ik ga wonen stond te koop, maar ik heb het kunnen huren voor twee jaar', zegt hij trots.

Je moet zeker niet denken dat ik interessant door de stad ga lopen paraderen Emile Ratelband - Bijna-Damster

Vier maanden geleden kwam de woning op zijn pad. 'Drie weken geleden trok ik de stoute schoenen aan, belde bij de woning aan en zei: 'Goh, mevrouw, ik zou uw huis wel willen huren'. En dat kon, dus ik had geluk. Alsof het op bestelling was.'

Op de motorfiets door Appingedam

En dus mag Ratelband - die door veel mensen nog altijd wordt geassocieerd met z'n succeskreet 'Tjakka' - zich binnenkort Damster noemen. Inwoners van Appingedam hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken dat hij de stad onveilig gaat maken.

'Ik ben gewoon een normale vent en doe gewoon mijn boodschappen. Op m'n motorfietsje zal ik heus wel een paar keer door Appingedam crossen, maar je moet zeker niet denken dat ik interessant door de stad ga lopen paraderen', besluit hij lachend.