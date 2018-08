Wat deed de verdachte in zaak Nicky Verstappen in Veendam?

Hoe Gronings is de verdachte van de moord op Nicky Verstappen? De politie meldt dat de man, de 55-jarige Jos Brech, in Veendam woonde.

Het was de laatst bekende woonplaats van Brech, voor hij eind februari als vermist werd opgegeven. 'Het lijkt erop dat hij hier maar korte tijd heeft verbleven', zegt verslaggever Peter Steinfort.

Snel op reis

Steinfort was woensdag in Veendam om meer te weten te komen over Brech en de link met Veendam. 'Niemand die ik sprak, sloeg aan op de naam of foto van Jos Brech. Het lijkt erop dat hij zijn spullen in Veendam heeft gestald en daarna vrij snel op reis is gegaan.'

Brech was gespecialiseerd in bushcraft, een overlevingstechniek in de wildernis. Hij is voor het laatst gezien in de Franse Vogezen, waar hij een wandeltocht zou maken. De politie vermoedt dat hij toen op eigen initiatief is verdwenen en niet gevonden wil worden.

Postadres

Steinfort: 'We weten niet eens of hij hier wel fysiek woonde. Hij had een postadres aan het Boven Westerdiep en op internet meldde hij dat hij met enige regelmaat op bezoek ging bij familie in het Noorden. Wat we wel weten is dat hij in de korte tijd dat hij in Veendam verbleef, geen blijvende indruk heeft achtergelaten', concludeert Steinfort.

De politie van Limburg bevestigt deze lezing. Volgens de politie gebruikte Brech zijn adres in Veendam vooral voor het ontvangen van post en zou hij er niet echt gewoond hebben.

Youtube

Brech was actief op internet, hoewel hij op Youtube een pseudoniem gebruikte: Oakleafnl. Hij postte tientallen filmpjes over wandeltochten die hij alleen of gezamenlijk maakte, vooral in bosrijke gebieden in binnen- en buitenland.

Cameraschuw was hij zeker niet, in een aantal filmpjes is hij prominent in beeld.

'Rustige man'

Bushcrafters hebben een eigen internet-forum. Ook daar is Oakleaf actief, en spreekt hij af met mede-bushcrafters om op kamp te gaan. Een gebruiker van het Bushcraftforum bevestigt dat hij Jos Brech eenmalig heeft ontmoet. Dat was tijdens een Bushcraftwandeling in het Fochteloërveen. 'Wat ik me kan herinneren was Jos een rustige man. Hij heeft veel liefde voor de natuur en heeft veel kennis over bomen en struiken.'

Dna-match

Brech kwam in beeld als verdachte in de moord op Nicky Verstappen door een dna-match. De van oorsprong Limburger was opgeroepen voor deelname aan het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in de zaak.

Daar gaf hij geen verhoor van, maar toen zijn familie hem als vermist opgaf, werd zijn dna in die zaak alsnog in het systeem gezet. Daarop werd de link met Nicky Verstappen ontdekt.

De gemeente Veendam wilde niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wel het is volgens loco-burgemeester Henk-Jan Schmaal heel goed dat er een verdachte in beeld is. 'Het is voor iedereen het beste als deze meneer zo snel mogelijk wordt gevonden', reageerde hij.

Lees ook:

- Vermiste Veendammer is verdachte moord Nicky Verstappen

- Bijlezen: 20 jaar zoeken naar de moordenaar van Nicky Verstappen