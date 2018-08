Janny Ebels woont al járen in de wijk Opwierde in Appingedam. De aardbevingen hebben veel schade aan haar huis aangericht.

1. 'Het is maar een huis, maar het is wel je toekomst'

De muren van de woning van Janny zijn gerepareerd, maar de onzekerheid blijft. We blikken met haar terug.

2. Thriller in Appingedam

Een onenightstand, bedrog en moord. Het zijn maar een paar van de ingrediënten van het nieuwste boek van Lilian Schneider. De thriller speelt zich af in haar woonplaats Appingedam. Hoofdpersonage Lena Schrier vindt het lijk van haar minnaar hier op de vloer van de muziekkoepel achter de kerk.

3. Een bijzonder beeldje

De Amerikaanse beeldhouwer Gary Weisman heeft een bronzen beeld geschonken aan het kunstenaarsmuseum Møhlmann in Appingedam. Volgens het museum is Weisman 'een befaamd Amerikaans beeldhouwer, die vooral bekend is geworden om zijn klassiek ogende naakten, vaak verbeeld in een eigentijdse, zeer dynamischer beweging.'