UMCG blij met geld zwemtocht Van der Weijden

Een deel van de 3,5 miljoen euro die zwemmer Maarten van der Weijden heeft opgehaald bij zijn Elfstedenzwemtocht gaat naar kankeronderzoek van het UMCG.

Van der Weijden maakte dinsdagavond in de talkshow Laat op één bekend dat zijn afgebroken tocht geen 2,5, maar 3,5 miljoen euro heeft opgeleverd.

Afdeling Hematologie

Intussen is ook duidelijk geworden welke onderzoeken een deel van het geld zullen ontvangen. De afdeling van het UMCG in Groningen die onderzoek doet naar acute leukemie is daar één van.

Onderzoeker Jan Jacob Schuringa, die in het ziekenhuis werkt, meldde maandagavond tijdens de huldiging dat er veel meer gedaan moet worden om de bekendheid van leukemie-onderzoek te vergroten.

Hematoloog Jan Jacob Schuringa in het laboratorium van het UMCG, waar onder meer onderzoek naar leukemie wordt gedaan.

Financiering

Dat geld is hard nodig omdat universiteiten en de overheid maar voor tien á twintig procent meebetalen aan de onderzoeken. De rest moet worden gefinancierd door fondsen, sponsoring en acties. Hoeveel geld er voor het onderzoek naar het Groningse ziekenhuis gaat is niet duidelijk, maar blij zijn ze er zeker mee, laat het ziekenhuis weten aan Omrop Fryslân.

In het laboratorium van het UMCG wordt specifiek onderzoek gedaan naar de goede en slechte bloedcellen. Dat vraagt veel tijd, maar er wordt langzamerhand vooruitgang geboekt.

Beleving

De actie van de zwemmer is daarom 'van groot belang', vindt Schuringa. Niet alleen heeft de zwemmer ervoor gezorgd dat er een paar miljoen euro bij het onderzoeksbudget is gekomen, maar ook dat onderzoek naar kanker weer onder de aandacht komt. De beleving is daarmee veel groter geworden, en dat is volgens de onderzoeker misschien wel van groter belang dan het geld.

Grote prestatie

Jan Jacob Schuringa is zelf behoorlijk onder de indruk van de grote prestatie van Maarten. '163 kilometer zwemmen in 55 uur is ver buiten alle grenzen', vindt Schuringa.