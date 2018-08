Hoogte Werelderfgoedcentrum Lauwersoog bespreekbaar

De hoogte van het nog te bouwen Werelderfgoedcentrum Lauwersoog is bespreekbaar. Dat zegt de gemeente De Marne, nadat hierover bezwaren zijn ingediend.

Acht natuurorganisaties lieten gezamenlijk vóór de zomervakantie via een zienswijze weten dat zij het pand te groot vinden. Hun grootste bezwaar is dat het pand te hoog is. Het hoogste punt is dertig meter hoog.

Het nieuwe Werelderfgoedcentrum moet plaats bieden aan een zeehondenopvang, een restaurant en een hotel. De verwachting is dat er per jaar zo'n 150.000 bezoekers op af komen.

Bezwaarpunt

'We zijn niet tegen de bouw van het centrum. Dat is hartstikke goed. Alleen het bezwaarpunt is de hoogte. Dat niet iedereen die aan het wadlopen, vogelen, of aan het zeilen is geconfronteerd wordt met dit gebouw', vertelt Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

Hij hoopt dat de architect het gebouw kan aanpassen. 'De hoogte van dit gebouw past niet in het Waddengebied.'

Zienswijze

Het Groninger Landschap heeft samen met de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, de Vogelbescherming, It Fryske Gea en stichting Wad de zienswijze ingediend.

Daarnaast heeft de gemeente nog zeven andere zienswijzen gekregen, onder meer van ondernemers uit de omgeving die bang zijn voor parkeerproblemen. Ook particulieren die woonachtig zijn op Schiermonnikoog vrezen voor horizonvervuiling.

Gesprekken

De gemeente laat weten dat er gesprekken komen met de bezwaarmakers. 'De initiatiefnemers gaan het gesprek aan en ook de architect hoort de bezwaren aan', vertelt wethouder Anne Marie Smits (GroenLinks). Met de zorgen over de parkeerproblemen is de gemeente ook al bezig.

'Als we in goed overleg tot een aangepast ontwerp kunnen komen dan zijn we tevreden. We zijn blij dat die gesprekken er nu komen', vertelt Glastra.

De gesprekken vinden in september plaats. In oktober praat de gemeenteraad over het plan voor het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog.

