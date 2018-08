Voormalige vriend Jos Brech: 'Ik was er kapot van... Echt totaal gesloopt'

'Ik kende Jos alleen als een zeer toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als een mogelijke dader in deze zaak.' Dat schrijft Erik van 't Padje op Facebook over Jos Brech. 'Ik kan jullie vertellen dat ik er kapot van was… echt totaal gesloopt.'

Van 't Padje zocht naar Jos Brech, die sinds februari 2018 wordt vermist. 'Ik heb me, net als velen van jullie, ingezet om een vermiste vriend te vinden. Het doet me enorm veel pijn dat deze 'vriend' blijkbaar een gruwelijk geheim met zich meedraagt, een geheim waar ik op geen enkele wijze bij betrokken had willen zijn.'

Nieuws dat keihard aankomt

'Ik begrijp als geen ander dat dit nieuws bij jullie allemaal keihard aankomt en bij velen gedachten van onbegrip, verbazing, teleurstelling en misschien zelfs boosheid teweeg brengt.'

'Er zijn meer mensen die zich, naast mij, keihard en met liefde en passie hebben ingezet om Jos te vinden. Dat zegt iets over hoe jullie van binnen in elkaar zitten. Laten we dat vooral niet vergeten', schrijft Van 't Padje.

'Allereerst roep ik iedereen op om de rust te bewaren, het is al erg genoeg zo. Ik hoop dan ook dat een ieder de rust vast probeert te houden.'

Wist het niet

Van 't Padje schrijft dat hij het niet wist. 'Ik kende Jos alleen als een zeer toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als een mogelijke dader in deze zaak. Wel wist ik dit al enige tijd geleden, enkele dagen voor de laatste zoektocht met de honden.'

'De politie heeft me hiervan op de hoogte gebracht, na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Hoe pijnlijk en enorm moeilijk ook, ik mocht en kon er niets over zeggen. Een kleine opmerking of hint zou het onderzoek enorm in gevaar brengen.'

'Gewenst dat ik hem nooit had leren kennen'

'Ik heb de laatste maanden vaak gewenst dat ik hem nooit had leren kennen, maar zo werkt het in het leven helaas niet.'

'Het enige wat nu nog overblijft is hopen, hopen dat dit zo snel mogelijk tot een oplossing in de zaak leidt en dat deze ellende zo snel mogelijk uit mijn en vooral ook het leven van de ouders van Nicky verdwijnt', besluit Van 't Padje.

