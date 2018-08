Engelse Patricia gaat actievoeren in Groningen: 'Ook bij ons zijn bevingen'

Patricia Smith uit Surrey is samen met een groep Engelse actievoerders onderweg naar Groningen. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ze fietst 400 kilometer, op sandalen. Op haar hoofd een stevige helm met daaronder knalroze haar. Op haar shirtje staat 'make the planet great again'. 'En ik ben ook nog oma', zegt ze lachend.

Patricia Smith uit het Engelse Surrey is samen met een groep Engelse actievoerders onderweg naar Groningen. Ze doet mee met de zitblokkade van actiegroep Code Rood komende dinsdag.

Ingang blokkeren

Tijdens Groningens Ontzet blokkeren ze de ingang van het NAM-tankenpark in Farmsum, om aandacht te vragen voor de problemen rond de gaswinning. Ze houden tankwagens met aardgascondensaat tegen, in de hoop de gaswinning zelfs te ontregelen. De organisatie verwacht enkele honderden sympathisanten uit binnen- en buitenland.

De groep van Patricia vertrok afgelopen zaterdag. Inmiddels zijn ze bijna bij Zwolle. De trotse granny heeft fietstassen aan zowel de voor- als achterkant van haar fiets hangen. Even doorbijten dus, maar ze doet het niet zonder reden.

Bang in bed

In Surrey zijn dit jaar tien aardbevingen geweest, van 1.5 tot 3.0 op de schaal van Richter. Inwoners denken dat dit door recente olie- en gasboringen komt, maar daar is nog geen bewijs voor, meldt de BBC. Het houdt de inwoners wel flink bezig, vertelt Patricia.

'Veel mensen die ik gesproken heb, zijn bang. Ze weten niet of het veilig is om naar bed te gaan. Als je eigen huis niet veilig is, waar dan wel?'

Meer meetpunten

De Engelse trekt de vergelijking met Groningen, waar inmiddels al lang en breed bekend is dat de aardbevingen het gevolg zijn van de gaswinning. 'Het meteorologische instituut gaat bij ons nu op meer punten seismografen plaatsen, omdat ze meer aardbevingen verwachten. Dat is geen toeval, denk ik.'

Patricia geeft toe verder weinig details te kennen over de problematiek in Groningen. Ze komt voor een breder doel: de winning van fossiele brandstoffen te stoppen. Eén van de plekken waar gedemonstreerd wordt, is dus Farmsum.

Vervuil je niets

Organisator Hanneke van Houten van Code Rood fietst mee vanuit Utrecht. Hoewel een deel van de actievoerders ook met de bus of trein gaat, kiest ze bewust voor de tweewieler.

'De fiets is de schoonste manier om te reizen. Voor de Engelsen ligt een vliegtuig niet voor de hand in verband met de actie. Op de fiets vervuil je niets.'

Tentenkamp

Naar verwachting komt Patricia vrijdag, samen met de andere Engelse fietsers, aan in het tentenkamp in Leermens. Daar gaan ze zaterdag, zondag en maandag nog oefenen voor de zitblokkade.

De actie wordt weliswaar gesteund door organisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad, maar dat is slechts van passieve aard. 'We geven info door aan onze leden en vragen hen de actie te steunen. Verder bemoeien we ons niet met de organisatie', vertelt Jelle van der Knoop van de GBB.

Donderdagmiddag maken de Veiligheidsregio en burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl bekend welke maatregelen er worden genomen rond de zitblokkade volgende week.

Lees ook:

- Kamp van actie tegen NAM is in Leermens

- Actievoerders fietsen van Engeland naar Farmsum voor zitblokkade bij NAM

- Actiegroep traint massale zitblokkade bij NAM-depot in Delfzijl