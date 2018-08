Politie valt woning binnen in Muntendam

De politie viel woensdagavond in de Kerkstraat in Muntendam een woning binnen (Foto: Marcel Klip/112Groningen)

Bewoners van de Kerkstraat in Muntendam zullen woensdagavond zijn geschrokken. De politie deed daar na 21:00 uur een inval in een woning.

Aanleiding was een ruzie in het dorp, eerder op de dag. Hierbij zou een man mogelijk hebben gedreigd met een vuurwapen.

Voortvluchtig

Volgens diverse bronnen had de verdachte zich in een woning in de Kerkstraat verscholen, maar bij binnenkomst werd niemand gevonden.

De politie is nog steeds op zoek naar de desbetreffende man en doet verder onderzoek.