'Nooit verwacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn'

Een survivalfilm van Jos Brech op YouTube. Brech is verdachte van de moord op Nicky Verstappen. (Foto: Rob Engelaar/ANP)

De verdachte van de moord op Nicky Verstappen staat sinds eind vorig jaar ingeschreven in de gemeente Veendam, Op het adres van zijn zus, een twee-onder-een-kapwoning aan het Boven Westerdiep.

Volgens de politie had Jos Brech (55) een postadres nodig. Hij zou er nooit echt gewoond hebben, hooguit een paar dagen. Toch is Brech geen onbekende aan het Boven Westerdiep.

Gelogeerd

'Een paar jaar geleden heeft hij een tijdje op het huis van zijn zus gepast', vertelt een buurman. 'Ze zat toen een maand op de Malediven. En vorig jaar heeft hij hier ook nog een paar dagen gelogeerd. Hij sliep toen in het tuinhuisje.'

Een buurvrouw aan de overkant van de straat omschrijft hem als een hele normale man. 'Vorig jaar was hij nog samen met zijn moeder op bezoek. En hij kwam ook weleens als de kinderen van zijn zus jarig waren. Een aardige man, nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn.'

Gordijnen dicht, raam op een kier

De zus van Brech is dinsdagavond niet thuis. De gordijnen zitten dicht. Het slaapkamerraam op de bovenste verdieping staat op een kier, op de oprijlaan staat een zwarte vuilcontainer. 'We hebben haar al een paar weken niet meer gezien', aldus een buurman. 'Voor haar is het natuurlijk ook verschrikkelijk. Ze heeft het waarschijnlijk ook niet geweten.'

Tiplijn

Echt contact met de buurt hebben de zus van Brech en haar man trouwens niet. 'Ze leiden een beetje een teruggetrokken bestaan', vertelt dezelfde buurman. Hij heeft inmiddels ook gebeld met de speciale tiplijn van de politie. 'Ik weet namelijk dat ze een caravan in Duitsland hebben. Je weet maar nooit. Ik hoop in ieder geval dat hij snel gevonden wordt.'

