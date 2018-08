Wel of niet op kamers? 'Ik ging mijn familie meer waarderen'

De KEI-week is achter de rug, de eerste colleges naderen met rasse schreden en de nieuwe studenten bereiden zich voor op hun nieuwe bestaan. Maar dat doen ze steeds minder op kamers.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Context in cijfers

Volgens de meest recente Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken woonde in 2016 zo'n 70 procent van de Groningse studenten op kamers. De overige 30 procent woonde bij ouders of verzorgers.

Het CBS merkte bovendien eerder dit jaar al op dat het aantal studenten op kamers afneemt. Waren dat er in 2014 nog ruim 4.700, vier jaar later lag dit aantal een stuk lager: ruim 3.100.

Thuiswonend: geld en rust

Mark Vallinga (24) uit Bolsward studeerde in Groningen. Hij besloot om niet in Stad op kamers te gaan, mede doordat hij het in eerste instantie moeilijk vond om een studie te kiezen.

'Ik wilde eerst de lerarenopleiding geschiedenis doen in Leeuwarden, maar mijn decaan vond het zonde om met een vwo-diploma op zak naar het hbo te gaan. Uiteindelijk heb ik toch voor geschiedenis aan de RUG gekozen. Omdat die beslissing laat tot stand kwam, zijn verhuisplannen nooit echt van de grond gekomen.'

De tijd in het ov kon ik nuttig besteden Mark Vallinga - Thuiswonend in studententijd

Vallinga wilde eerst afwachten hoe de studie hem beviel. 'Ik dacht: ik kijk wel waar het schip strandt. Toen bleek dat je maar op drie dagen colleges had van twee uur, vroeg ik me af of het wel de moeite waard was om op kamers te gaan.' De reistijd van drie uur heen en terug nam hij voor lief. 'De tijd in het ov kon ik nuttig besteden met het lezen van boeken. En het was toen bovendien nog gratis. Qua kosten heeft het sowieso veel gescheeld om niet op kamers te gaan.'

Lange dagen

Tijdens zijn master journalistiek aan de RUG merkte Vallinga dat het reizen wel belastend was. 'Bij journalistiek maakte je veel dagen van negen tot vijf, soms wel tot zes uur. Dan moest ik opstaan om 6 uur 's ochtends en was ik na achten pas thuis. Toen vond ik het wel zwaar worden.'

Toch ging hij nooit op kamers. 'Het kost moeite om een kamer te vinden, en de studiefinanciering was inmiddels ook afgelopen. Ik zou dan moeten lenen. Financieel was op kamers gaan dus niet heel aantrekkelijk. Dus ik dacht: dan reis ik liever nog even op en neer.'

Doordat ik niet in Groningen woonde, werd ik niet dagelijks met studie geconfronteerd Mark Vallinga - Thuiswonend in studententijd

Spijt heeft Vallinga er niet van om thuiswonend te blijven. 'Ik had daardoor ook het gevoel dat er een afstand tussen studie en thuis was. Het gaf mij rust dat ik die twee zaken kon scheiden. Doordat ik niet in Groningen woonde, werd ik niet dagelijks geconfronteerd met studie.'

Uitwonend: afstand en rust

Gerdien Doornbos (21) uit Schildwolde besloot wél op kamers te gaan. Al duurde het wel anderhalf jaar. 'Ik studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Zwolle. Vier dagen per week moest ik op en neer reizen. Ik zat, omdat ik via Groningen moest, zo'n vier uur per dag in het ov.'

Vooral het busreizen begon haar tegen te staan, waardoor ze na een jaar tóch op kamers wilde, in Groningen. Toch deed ze dat dus niet direct. 'Ik was denk ik nog te jong. Het hele studeren was nieuw voor mij. Over op kamers gaan was ik nog een beetje onzeker en ik vond het fijn om bij mijn ouders te zijn.'

Ik kreeg wel behoefte aan wat meer rust, aan een eigen plekje Gerdien Doornbos - Uitwonend in studententijd

Na anderhalf jaar was het dan toch zo ver. 'In mijn tweede jaar hoefde ik door stages minder vaak naar Zwolle. En ik ging en ga nog steeds ieder weekend naar mijn ouders. Omdat ik hier veel familie en vrienden heb, heb ik meer feeling met Groningen.' De periode dat ze bij haar ouders woonde, vond ze helemaal niet erg. 'Ik kom uit een groot gezin. Het was er vol, druk en gezellig. Maar ik kreeg wel behoefte aan wat meer rust, aan een eigen plekje.'

Toch kiest Doornbos er bewust voor om wekelijks naar haar ouders te gaan. 'Ik zou het niet trekken als ik de hele week door op mijn kamer zou zitten.' De weekenden ziet ze bovendien als welkome studiepauzes. 'Van huis uit mocht ik op zondag nooit huiswerk maken. Dat houd ik nog steeds vol en dat bevalt me prima.'

Advies aan nieuwkomers

Op de vraag of Vallinga en Doornbos nieuwe studenten zouden adviseren om wel of niet op kamers te gaan, antwoord de één wat terughoudender dan de ander.

Vallinga: 'Je moet kijken wat voor jezelf het beste werkt. Bij mij heeft het thuiswonen goed gewerkt. Het vergt wel veel discipline, vooral door het vele reizen. Maar veel mensen gaan naar Groningen om het studentenleven en die zou ik daarom aanraden: ga er lekker wonen.'

Op kamers ben ik mijn familie veel meer gaan waarderen Gerdien Doornbos - Uitwonend in studententijd

Doornbos zou het nieuwe studenten ook aanraden op kamers te gaan, om een verrassende reden. 'Bij mezelf merkte ik dat, toen ik nog studeerde, mijn familie een vanzelfsprekendheid voor me was. Maar de afstand zorgde ervoor dat ik mijn familie veel meer ben gaan waarderen. Als studenten overwegen op kamers te gaan, dan is dit een positief effect.'

