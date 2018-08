'Zonder blindegeleidehond is het hier een gevaarlijke survival'

In de stad Groningen vind je steeds meer shared spaces, wegen waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit levert gevaarlijke situaties op voor blinden en slechtzienden.

Ook voor Hans Dekker, die een zichtveld heeft van één procent. 'Zonder hond zou het een gevaarlijke survival worden in de stad', zegt hij.

Regie

Terwijl hij over de H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum richting de binnenstad loopt, wijst Dekker op de gevaren die hij dagelijks moet trotseren. 'Ik geef de regie aan mijn hond, en als het kan leidt ze me naar de stoep.'

Maar dat is juist het probleem: in shared spaces zoals de Folkingestraat en Brugstraat zijn geen stoepen, daar zijn de straten vlak. 'Het is heel moeilijk voor een hond. Ze heeft geleerd om op de stoep of een andere verhoging te lopen. Als die er niet zijn, deelt ze de weg met van alles en nog wat.'



Mijn blindengeleidenstok is weleens tussen de spaken van een fiets terecht gekomen. Dat geeft geen veilig gevoel Hans Dekker - Blinde

Fietsers en brommers

Dat is echter niet het gevaarlijkst, zegt Dekker. 'Dat zijn fietsers en brommers, die vaak niet opletten omdat ze aan het telefoneren zijn of iets anders doen. Dan zien ze mijn hond pas op het nippertje.'

Ook Dekker zelf zien ze soms maar ternauwernood. 'Het is weleens gebeurd dat mijn blindengeleidenstok tussen de spaken van een fiets terecht kwam. Dat geeft geen veilig gevoel. Ik moet heel erg opletten en mijn hond ook. Het is onvoorspelbaar.'

Bezig met andere dingen

'De meeste mensen zijn aan het winkelen, dus die zien ons vaak niet of te laat', vervolgt Dekker.

'En die lopen zelf ook nog op de weg. De meeste mensen zijn met andere dingen bezig en niet met wat er om hen heen gebeurt.'

