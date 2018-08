Lopend Vuur: Mijn dna mogen ze hebben

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een debat over de verplichte dna-afname bij bepaalde misdrijven. Dat zei hij woensdag naar aanleiding van de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen.

In die zaak weigerde de verdachte dna af te staan. De minister vindt dat verplichte dna-afname alleen onder bepaalde omstandigheden moet gebeuren. Hij wil daarover gaan praten met de Tweede Kamer.

Over de aanleg van een dna-databank is al vaker gesproken. Aan die discussie zitten gevoelige kanten. Wie eenmaal de beschikking heeft over iemands dna kan daaruit in theorie ook allerlei gevoelige informatie halen, zoals de kans op ziekten. Afstaan van je dna kan dus een schending van je privacy betekenen.

Aan de andere kant: over ons doen en laten is al heel veel bekend. En de afname van dna kunnen misdrijven opgelost worden.

