Rondje Groningen: Op safari in eigen stad

Op safari in eigen stad, er gaat toch iets boven Groningen en is de aarde dan toch plat?

1) Afleiding

2) Er gaat wel iets boven Groningen

Maar om het te zien heb je een goede telescoop nodig ;-).



3) Stoer vervoer

Toch mooi dat je als 'ukkie' in de voetbalwereld toch met de spelersbus vervoerd mag worden.



4) Kijk, een wilde Stadjer!

Een spectaculaire term: wijksafari. In realiteit is het een rondgang langs verschillende initiatieven.



5) Plat

Als je naar het Hogeland kijkt, dan lijkt het soms wel alsof de aarde echt plat is.



6) Zitten en denken

Meer hoef je niet te doen op deze plek in de Onlanden.



7) Mooie plaatjes

Van Stad dit keer. Mooi gemaakt!



8) Zo bak je de lekkerste poffert

We waren vandaag bij het WK poffert bakken in Vlagtwedde. Maar hoe doe je dat nou, een prijswinnende poffert maken? Tips van de experts...

9) Zalig kerstfeest

Bij Tuinland in Stad zijn ze er op tijd bij.

10) Trossen los!

Hij is 337 meter lang , 42 meter breed en biedt ruimte aan meer dan 5000 passagiers: cruiseschip AIDAnova dat net over de grens bij Papenburg is gebouwd op de Meyer Werft. Daar heeft hij inmiddels het dok verlaten. En dat ziet er zo uit...

