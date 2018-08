Branden Hoogezand: 'Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats'

'Achteraf gezien komt dit niet als een verrassing. Hij zat overal dichtbij en waarschuwde ons als eerste bij een nieuwe brand.'

Wekenlang hield flatbewoner Henk Koetje zijn vermoedens voor zich, maar nu durft hij ze uit te spreken. Het nieuws dat de 43-jarige verdachte van brandstichting ook van drie andere branden verdacht wordt, brengt hem en zijn medebewoners veel rust.

Opvallend patroon

Wanneer Koetje terugdenkt aan de periode waarin de branden gesticht werden, ziet de voorzitter van de bewonerscommissie een opvallend patroon.

'Hoe kon hij bijvoorbeeld weten dat er brand was in de trapopgang, terwijl hij aan de andere kant van de flat woont? Toch was hij degene die ons wakker maakte. En als lid van de bewonerscommissie wist hij precies wat er allemaal gebeurde. Ja, achteraf vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.'

Ik vermoed een schreeuw om aandacht. 'Ik ben de man hier, ik waarschuw jullie wel even' Henk Koetje - Voorzitter bewonerscommissie

Popiejopie

Volgens Koetje voelt iedereen in de flat zich 'wat rustiger' nu de man is opgepakt en verdacht wordt van in totaal vier branden. Daarvan bekende hij er tot nu toe één. Over zijn mogelijke drijfveer is Koetje duidelijk:

'Ik vermoed een schreeuw om aandacht. Op dat moment even de popiejopie uithangen. Zo van: 'Ik ben de man hier, ik waarschuw jullie wel even'. Die vermoedens kan ik nu wel uitspreken.'

Van alle ellende af

Omdat de wijk in totaal getroffen werd door meer dan tien branden, blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Branden zijn er niet meer geweest sinds de verdachte vastzit, maar honderd procent zekerheid heeft de wijk nog niet. Koetje vertrouwt echter op een goede afloop.

'Hier heerst het gevoel dat het nu allemaal wel goed komt. De verdachte is wel een kameraad van me geweest. Aan de ene kant hoop ik niet dat hij het gedaan heeft, aan de andere kant wel. Dan zijn we tenminste van alle ellende af.'

