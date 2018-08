Geen beperkingen meer voor watergebruik: 'Gebruik je gezonde verstand'

Droog is het nog steeds, maar met een natte periode op komst gelden er geen beperkingen meer voor het waterverbruik. Althans, dat zeggen de Veiligheidsregio Groningen en Waterschap Hunze en Aa's.

Vanwege de aanhoudende droogte en hitte deden zij een beroep op inwoners om bewust met drinkwater om te gaan.

Gezond verstand

'Ook vroegen we de afgelopen weken extra op te letten voor brandgevaar', zegt Veiligheidsregio Groningen. 'Nu het KNMI een koelere en nattere periode verwacht, gaan we weer terug naar de normale situatie. Er gelden geen beperkingen meer in het kader van de droogte. Gebruik je gezonde verstand.'

Watertekort

Waterschap Hunze en Aa's zegt dat het waterbeheer op orde is. 'Dat komt met name door de temperatuur en de bewolking. Hierdoor verdampt er veel minder water.' Toch is er nog wel een watertekort. 'De neerslag die valt, valt op enkele plekken. Dat is dus nog niet de oplossing voor de droogte die is ontstaan.'

Plaatselijk zijn er nog een paar knelpunten, zoals een verstopte duiker, wat de doorvoer van water belemmert. 'Zaken die redelijk snel op te lossen zijn', zegt Hunze en Aa's.



