Scheidend directeur ZINN: 'Mensen komen hier niet voor een wasbeurt, maar voor de aandacht'

Achttien jaar lang stond Wil Koopmans aan het roer van ZINN, een zorgorganisatie voor ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand. Maar nu is het tijd het stokje over te dragen, ze gaat met pensioen.

In al die jaren heeft ze heel wat veranderingen in de zorg van nabij meegemaakt. Genoeg om over te praten dus.

U heeft een lange carrière in de zorg achter de rug. Gewerkt in verschillende ziekenhuizen. Toen stapte u over naar de ouderenzorg. U dacht in rustiger vaarwater te komen, maar dat pakte anders uit. Wat trof u aan?

'Toen ik in 2000 bij het vroegere verzorgingshuis Avondlicht in Haren kwam, trof ik een écht oud bejaardentehuis met een écht oud verpleeghuis aan. Financieel bijna failliet en verwaarloosde medewerkers. Eigenlijk heel triest.'

U kon dus beginnen met puinruimen...

'Dat klopt en dat heb ik ook gedaan, maar ik had het niet helemaal verwacht. Ik dacht leuk: ik woon in Haren, kinderen nog klein, dicht bij huis. Dat viel tegen. Na een paar maanden kom je erachter dat de financiën niet kloppen, et cetera. Toen zijn we failliet verklaard en ben ik samen met de overheid een saneringstraject begonnen.

De harde hand was niet echt nodig. Je hebt geen geld, dus je moet elk dubbeltje omdraaien, de mensen dat laten doen waar ze goed in zijn en van mensen die niet meewillen met het saneringstraject moet je afscheid nemen. Dat gold ook voor de zittende Raad van Toezicht en het management.'

Je start met een nieuw managementteam, en we zeiden tegen elkaar: dit kunstje moeten we kunnen flikken Wil Koopmans - scheidend directeur

Dat zal dan ook een periode zijn geweest waarin u veel vijanden heeft gemaakt.

'Ja, dat klopt wel. Maar weet je, het is een uitdaging. Je ziet dat het heel veel werk is en dat het uiteindelijk om die ouderen gaat. Die wil je mooie huisvesting en zorg bieden. En ja, dan gaat je hart een beetje sneller kloppen, dan ga je harder werken. Je start met een nieuw managementteam, en we zeiden tegen elkaar: 'Dit kunstje moeten we kunnen flikken'. Dat hebben we gedaan.'

Los van die financiële problemen: als je ouderenzorg van toen vergelijkt met de situatie van nu, wat is dan het grootste verschil?

Het grootste verschil wordt gemaakt door de faciliteiten, de ruimte die ouderen hebben, de aandacht die ze krijgen. Vroeger was het geen maatwerk, iedereen kreeg dezelfde zorg. Lange gangen, kleine kamertjes met doorgeefluikjes waar het eten in werd gezet. Dat is echt veranderd, maar dat vind ik ook het boeiende. Wij zijn ook veranderd, wij hebben andere comfortwensen.

Vroeger was het zo dat je naar het bejaardentehuis ging als je 65 jaar was. Nu heb je echt een behoorlijke zorgvraag nodig en is de gemiddelde leeftijd in die 15 jaar van 75 naar ik denk wel 85 gegaan. De duur dat mensen bij ons blijven is ook langer.'

Waar ligt de grens voor de overheid en van jou als burger? Dat is een constante discussie Wil Koopmans - scheidend directeur

We worden met z'n allen dus steeds ouder. Door de stijgende kosten moest er worden bezuinigd. Is dat per definitie slecht?

'Nee, ik denk dat het ons met elkaar aan het denken zet. Zo van: hé, hoe gaan we nou die toekomst in? En mijn vraag is ook altijd: is de overheid volledig verantwoordelijk voor die volledige ouderenzorg? Waar ligt de grens voor de overheid en van jou als burger? Dat is een constante discussie.'

Maar de mensen die daar terechtkomen hebben niet zoveel meer over zichzelf te zeggen. Doet u dan een beroep op de familie?

Ja, op de familie of hun eigen financiële mogelijkheden of hun netwerk. Als je naar de toekomst kijkt, zal dat gaan veranderen. Vroeger zaten de opa's en oma's bij jou in de voorkamer. Toen dacht de generatie: 'Nou dat nooit meer'. In de jaren '60 - we hadden veel geld en het gas vloeide volop - kwamen er allemaal huizen voor ouderen, all inclusive.

En dan krijg je een generatie, een beetje mijn generatie, die zegt: 'Dat is niet onze ouderenzorg. Onze ouderenzorg zal veel meer maatwerk zijn. Ik wil niet all inclusive, ik wil de huisvesting zelf betalen, het eten van iemand anders hebben en de zorg koop ik bij ZINN. Dat gaat een hele andere kant op.'

Een persoonlijke vraag: als u zover bent, zou u dan bij ZINN willen wonen?

'Ja, en je moet ook werken zoals je er zelf zou willen wonen. Mensen denken nog dat dit hele traditionele huizen zijn, maar wij hebben mensen met heel veel zorgvraag en ook mensen die huren of echtparen waarvan de een veel zorg nodig heeft en de ander niet.'

U laat een gezonde organisatie achter, zegt u. Maar hoe groot is uw wachtlijst?

'Een hele lange wachtlijst, met over de 300 à 400 mensen. We hebben daarnaast 2300 medewerkers. Als iedereen dat doet wat-ie moet doen, dan komen we heel ver. Wij hebben mensen die alleen de zorg op zich nemen, maar ook woonassistenten. Dat zijn zo'n 380 medewerkers, waaronder de herintredende mevrouw of iemand met een rugzakje, die het hart en de ziel op de goede plek hebben. Zonder die mensen zouden wij het niet redden. Dat is een van onze succesfactoren.'

Het gaat nu heel goed, zelf ben ik 65 en het is een goed moment om gedag te zeggen Wil Koopmans - scheidend directeur

Er zijn zo te horen nog voldoende uitdagingen voor- en bij ZINN. Is dit het juist moment om die over te dragen aan een opvolger?

'Er zijn en blijven altijd uitdagingen. Soms denk ik weleens dat ik nog éven de nieuwbouw in Haren en Hoogezand wil afmaken, maar daarna komt vast wéér iets anders. Het gaat nu heel goed, zelf ben ik 65 en het is een goed moment om gedag te zeggen. Ik wens de organisatie, maar vooral onze bewoners een hele goede plezierige periode.

Ik zeg altijd: 'Het zijn de laatste dagen van de mensen, dan moeten ze naar hun zin hebben, met reuring'. Ze komen niet voor de medicijnen en een wasbeurt, maar ze komen voor de aandacht.'

Lees ook:

- Bestuurder zorgorganisatie ZINN neemt afscheid