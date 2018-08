University Hotel Groningen blijft dicht

Het University Hotel aan de Kleine Kromme Elleboog in hartje Groningen was dicht en blijft dicht. Ook nadat het uitstel van betaling van de stichting die het hotel runde is opgeheven.

Er is nu wel een akkoord met de schuldeisers, maar de stichting wordt opgeheven.

Toenemende concurrentie

Het University Hotel werd zo'n dertig jaar geleden opgericht om onderdak te bieden aan vooral buitenlandse bezoekers en gasten van de Rijksuniversiteit. Door toenemende concurrentie van andere hotels stonden de 56 kamers steeds vaker leeg.

Voorzitter Frans Zwarts van de Stichting University Guesthouse Groningen: 'Het is allesbehalve plezierig. Maar ja, we hebben moeten concluderen dat het niet doenlijk meer was om het University Hotel te exploiteren'.



Open voor de schuldeisers

Tijdens het uitstel van betaling, dat in april werd verleend, draaide het hotel nog drie maanden door om zoveel mogelijk geld voor de negen schuldeisers binnen te halen. De grootste schuldeiser was de Rijksuniversiteit Groningen, die een half miljoen euro tegoed had. De eisers zijn er onderling uitgekomen wie wat kreeg, maar ze hebben elk met minder genoegen moeten nemen.

'Echt niet meer te doen'

Zwarts en zijn medebestuursleden hebben niet overwogen een poging te wagen het hotel nieuw leven in te blazen. 'Nee, nee, nee. Wat dat aangaat zijn we resoluut geweest. Het was in onze ogen echt niet meer te doen.'

Wat er met het pand gaat gebeuren, is niet duidelijk. Dat is aan de eigenaar, woningcorporatie Lefier.

