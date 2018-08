Verdachte brandstichtingen Hoogezand tipte RTV Noord

Marcel S., de 43-jarige man die verdacht wordt van vier brandstichtingen in Hoogezand, heeft RTV Noord eerder actief benaderd met het verzoek aandacht te schenken aan de branden die de plaats teisterden.

S. werd op zondag 5 augustus aangehouden voor brandstichting in een portiek van een flat aan de Ferdinand Bolstraat. Deze donderdag werd bekend dat hij ook verdacht wordt van drie andere branden in de wijk. De rechtbank Noord-Nederland besloot om hem 90 dagen langer vast te houden. S. heeft in ieder geval één brand bekend.

'Niemand slaapt meer rustig hier'

De brandweer rukt zondagnacht 29 juli om iets voor 03.00 uur uit voor een autobrand in de Ferdinand Bolstraat. Iets later vliegt een papiercontainer in brand. Om 04.15 uur stuurt S. een mail naar de redactie van RTV Noord.

In de mail schrijft S., lid van de bewonersvereniging, dat hij ons op de hoogte wil brengen van 'de vele branden in onze straat en buurt. Er zijn inmiddels vier branden in onze flat, twee autobranden in de straat en een containerbrand'.

'Wij gaan ervan uit dat er een pyromaan actief is. Waarom we de media erbij halen is simpel. Wij krijgen geen feedback van politie of brandweer, en worden eigenlijk aan het lot overgelaten. Terwijl de hele buurt er last van heeft! Niemand slaapt meer rustig hier, en we willen alleen de dader(s) te pakken hebben', aldus S. in de mail.

Later in dezelfde nacht, om 05.20 uur, moet de brandweer uitrukken voor een andere autobrand in dezelfde straat.

RTV Noord spreekt later die zondag met S. en Henk Koetje, voorzitter van de bewonersvereniging. 'We krijgen heel veel onrust, je slaapt slecht, mensen zijn heel erg onrustig. Je weet nooit wat er kan gebeuren, elke nacht is het weer afwachten', zegt S. in het filmpje.

'We wonen hier vlakbij de brandweerkazerne. Als er even sirenes overgaan, gaan mensen al even uit bed om te kijken wat er aan de hand is. Terwijl ik hier niet eens hoef te zijn. Dit gaat heel ver, te ver. Het moet opgelost worden, en snel ook', besluit S. in het filmpje.



De reportage is geplaatst op de website van RTV Noord. Hieronder is een aangepaste versie van de video te zien, waarin we S. een balkje hebben gegeven. De originele video die we hebben geplaatst, verwijderen we niet en passen we niet aan.

'Daar worstelen we mee in dit soort gevallen', zegt eindredacteur Richard Klunder: 'Wie echt de identiteit van de verdachte wil achterhalen kan dat immers via Google of onze site redelijk eenvoudig doen, vooral omdat de verdachte zelf de publiciteit heeft gezocht.'

'Nu bekend is dat Marcel S. verdacht wordt van meerdere branden, zullen wij hem voortaan als verdachte noemen en krijgt hij een balkje. Ook zullen wij in nieuwe berichten niet actief linken naar artikelen waar S. bij zijn volledige naam wordt genoemd. Want hoewel hij een brand heeft bekend en hij nog eens drie maanden aan de tand wordt gevoeld over andere branden, blijft hij formeel een verdachte.'

