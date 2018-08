WOZ-waarde woningen stijgt in hele provincie, op Pekela na

Op de gemeente Pekela na is in de provincie de gemiddelde WOZ-waarde van woningen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Provinciebreed steeg de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) met ruim vijf procent tot 157.000 euro. Dat is het laagste gemiddelde van het land, maar qua procentuele stijging is Groningen de vierde provincie van het land.

Niet verrassend

Dat Groningen gemiddeld de laagste WOZ-waarde heeft in Nederland is niet heel verrassend. Volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS spelen vergrijzing, demografische krimp en de aardbevingsproblematiek hier een rol in.

'De invloeden hiervan op de WOZ-waarde zijn niet exact te becijferen, maar eerdere onderzoeken hebben laten zien dat dit wel degelijk een rol speelt.'

Dat qua stijging van de WOZ-waarde Groningen de vierde plaats bezet, is volgens Van Mulligen lastiger te verklaren.

'Het is een gemiddelde. In de berekening van de WOZ-waarde zit niet alleen de verkoop woningen, maar ook van huurwoningen. En ook de sloop en bouw van woningen hebben invloed. Als er bijvoorbeeld veel huizen met een lage WOZ-waarde gesloopt worden, dan stijgt het gemiddelde.'

Per gemeente

De grootste stijging is te vinden in Stad. Daar steeg de WOZ-waarde met zeven procent naar 168.000 euro gemiddeld. Ook in de rest van het land is te zien dat in stedelijke gebieden een sterkere stijging waarneembaar is dan in omliggende gemeenten. De hoogste WOZ-waarde in onze provincie vinden we in Haren: 291.000 euro.

In Pekela is de WOZ-waarde als enige in de provincie gelijk gebleven. De gemiddelde WOZ-waarde is daar 127.000 euro. Een specifieke verklaring daarvoor kan volgens Van Mulligen niet worden gegeven.

Door gemeentelijke herindelingen kon de procentuele verandering van de WOZ-waarde in Westerwolde en Midden-Groningen niet worden berekend.

