Slachtoffer mishandeling vindt dader via Facebook

Het slachtoffer van een mishandeling op het Damsterdiep in Groningen heeft één van de daders zelf opgespoord. Een vriendschapsverzoek op Facebook bleek de gouden tip te bevatten.

De verdachte, de 22-jarige Houphouët O. uit Groningen, hoorde donderdag in de rechtbank van Zwolle acht maanden cel tegen zich eisen.

Meerdere botbreuken

Twee mannen werden in de nacht van 13 september 2015 op het Damsterdiep in Groningen in elkaar geslagen. Eén van hen ontwaakte pas de volgende ochtend in het ziekenhuis. Zijn neus en jukbeenderen waren gebroken, zijn kaak verbrijzeld. Na een operatie wordt zijn gezicht nu met platen bij elkaar gehouden, zo omschreef de officier van justitie.

Verraden door Facebook

De politie tastte een jaar in het duister wie de slachtoffers tegen het lijf waren gelopen. Tot de man die in het ziekenhuis belandde bij toeval een automatisch gegenereerd vriendschapsverzoek kreeg van Facebook. Het sociale medium kan gebruikers die bij elkaar in de buurt komen aan elkaar koppelen.

De voorgestelde 'vriend' herkende hij in dit geval als de man die hem aanviel.

Andere daders

Verdachte Houphouët O. bekende betrokkenheid bij de vechtpartij. Maar zo ernstig toegetakeld heeft hij het slachtoffer niet, verklaarde hij. Mogelijk is dat gedaan door twee andere vrienden met wie hij die avond ter plaatse was. Eén van hen is vrijgesproken, de ander kreeg in februari jeugddetentie opgelegd.

10.000 schadevergoeding

Het slachtoffer kampt tot op de dag van vandaag met de gevolgen, liet hij weten. Het herstel duurde vele maanden. Hij diende een vordering tot schadevergoeding in van ruim 10.000 euro. De officier van justitie vindt dat de verdachte dit moet betalen. Zij is ervan overtuigd dat O. de aangever heeft toegetakeld.

Verkeerd gevallen?

Advocaat van de verdachte Cees Eenhoorn stelde daar vraagtekens bij, omdat niemand heeft gezien wat er gebeurd is. Hij suggereerde dat het slachtoffer wellicht verkeerd ten val is gekomen.

Vonnis

De zaak tegen O. diende in Zwolle omdat hij familiebanden heeft met een medewerker van de rechtbank Noord-Nederland. In zo'n geval wordt een zitting naar de rechtbank Oost-Nederland verplaatst.

Het vonnis volgt op 6 september.