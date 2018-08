Politie houdt toezicht op zitactie: 'Rechten komen niet zonder plichten'

De zitactie van actiegroep Code Rood bij het NAM-tankenpark in Farmsum volgende week mag doorgaan, maar de deelnemers moeten zich wel aan bepaalde regels houden.

Daarnaast zal de politie zichtbaar aanwezig zijn om de naleving ervan te controleren.

Ontregeling

'Demonstreren mag, maar deze rechten komen niet zonder plichten', schrijven burgemeesters van de gemeenten Loppersum en Delfzijl in een brief.

Volgens Code Rood zal door deze zitblokkade van het zogeheten tankenpark de gaswinning door de NAM sterk ontregeld worden.

Strafbaar

Code Rood is volgens de burgemeesters een beweging die 'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties' inzet tegen de fossiele energiesector.

'Strafbare gedragingen onder het mom van vrije meningsuiting sta ik niet toe,' aldus burgemeester Beukema van de gemeente Delfzijl. 'Ook als Code Rood of welke organisatie dan ook deelnemers oproept bedrijfsterreinen of spoorwegen onbevoegd te betreden of als deelnemers dat daadwerkelijk doen, is dat strafbaar.'

Beukema zegt er alles aan te doen om escalatie te voorkomen. 'We kennen Code Rood als een goed georganiseerd groep. We vragen ze dan ook of ze actievoerders die over de schreef gaan zelf in toom houden.'

Grote risico's

Daarnaast wijzen de burgemeester de actiegroep op de gevaren van het tankenpark in Farmsum waar ze de zitactie gaan houden.

'Hier liggen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen. Wanneer de actiegroep er activiteiten ontwikkelt die de bedrijfsmatigheid van deze installaties beïnvloeden, kan dat grote risico's voor de veiligheid en gezondheid met zich meebrengen.'

Lees ook:

- Engelse Patricia gaat actievoeren in Groningen: 'Ook bij ons zijn bevingen'

- Protestmars als steun voor zittende demonstranten bij NAM-tankenpark