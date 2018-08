Groningse kinderopvang: 'We kunnen ouders niet dwingen tot vaccineren'

Groningse kinderdagopvangorganisaties worstelen met het huidige vaccinatiebeleid. Kinderopvangorganisaties uit onze provincie als SKSG en Kids2b, samen goed voor de opvang van tienduizend kinderen, krijgen steeds vaker vragen van ouders over al dan niet ingeënte kinderen.

Kinderopvangorganisaties mogen geen kinderen weigeren die niet zijn gevaccineerd. Wettelijke regels verbieden dat. Bovendien zijn ouders niet verplicht om hun kinderen te laten inenten.

Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt nu dat ze van ouders moeten kunnen eisen dat kinderen zijn ingeënt tegen ziektes als mazelen, als voorwaarde om toegelaten te worden.

Het kabinet voelt vooralsnog niets voor die verplichting en hoopt de daling van de vaccinatiegraad te keren door ouders beter voor te lichten.

Privacyregels

Bij SKSG, dat de opvang regelt voor bijna zevenduizend kinderen in de stad en het Westerkwartier, merken ze ook dat er een discussie gaande is over het al dan niet inenten van kinderen.

We krijgen meer vragen van ouders die willen weten of er in onze groepen kinderen zitten die niet zijn gevaccineerd Marloes Abbink - SKSG

Woordvoerder Marloes Abbink: 'We krijgen meer vragen van ouders die willen weten of er in onze groepen kinderen zitten die niet zijn gevaccineerd. We mogen die vraag alleen met ja of nee beantwoorden, maar we mogen niet zeggen in welke groep het kind zit en we mogen ook niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat. Dat heeft met privacyregels te maken.'

Intakeformulier

Bij SKSG vragen ze ouders bij de aanmelding of hun kind is ingeënt. 'Op het intakeformulier kunnen ze aangeven of hun kind meedoet aan het rijksvaccinatieprogramma', zegt Abbink.

'Maar dat is niet verplicht. Ouders kunnen ook ja aanvinken terwijl het nee is. We kunnen en mogen dat niet controleren. We mogen ouders ook niet vragen om een kopie van een vaccinatiebewijs.'

Gesprek aangaan

Kids2b in Onderdendam verzorgt de opvang van zo'n drieduizend kinderen in acht gemeenten op het Hogeland. Ook hier komen meer vragen van ouders binnen over ingeënte kinderen.

Volgens directeur Lenie van der Werf van Kids2b vraagt ook haar organisatie aan ouders om op het intakeformulier aan te geven of hun kind wel of niet is gevaccineerd. 'Als blijkt dat dit niet het geval is dan gaan we nadrukkelijk het gesprek met de ouders aan.'

We werken op basis van vertrouwen, dat is een pijler onder ons werk. We mogen en willen kinderen niet weigeren Lenie van der Werf - Kids2b

Pijler

Ze vervolgt: 'We wijzen ze op de risico's, maar we kunnen ouders natuurlijk niet dwingen om hun kind alsnog te laten inenten. Bovendien hebben we respect voor alle geloven en levensbeschouwingen. We werken op basis van vertrouwen. Dat is een pijler onder ons werk. We mogen en willen kinderen niet weigeren.'

Volgens Van der Werf is het aantal kinderen bij Kids2b dat niet is ingeënt te tellen op minder dan twee handen.

Weigeren

Het weigeren van kinderen kan volgens zowel SKSG als Kids2b niet. Abbink: 'De rechter zou dat verbieden op grond van discriminatie van geloof of levensovertuiging. En ook hier geldt dat vaccinatie niet verplicht is.'

Wel zijn er volgens Abbink ouders die ervoor kiezen om nog even te wachten met de aanmelding van hun kind totdat het 14 maanden is en de BMR-prik heeft gehad. 'Maar dat gaat om een enkel geval.'

