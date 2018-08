'Ik had nog een paar boetes openstaan dus ik wilde niet gepakt worden.' Dat is de uitleg van een Amsterdammer die verdacht wordt van een wilde achtervolging in Stad.

Andere weggebruikers liepen tijdens de rit gevaar. 'We moesten ons in de berm werpen om een aanrijding te voorkomen', zegt één van hen.

Deze en andere details kwamen donderdag naar buiten in de rechtbank in Groningen. Die behandelde de zaak, maar besloot tijdens de zitting om de zaak voorlopig aan te houden op verzoek van de verdediging.

Die wil meer informatie over de toedracht van de schietpartij waarmee de arrestie gepaard ging. Het gaat dan vooral over de vraag of er tijdens de aanhouding terecht gebruik is gemaakt van het dienstwapen. De verdachte blijft wel in voorarrest.

Wat is er gebeurd?

Agenten zagen de verdachte begin mei rijden in de binnenstad van Groningen. Hij viel op door zijn gevaarlijke rijgedrag. Toen hij de politie zag ging hij er vandoor, waarop de achtervolging werd ingezet.

Die achtervolging eindigde bij de afrit Hoogkerk, nadat de politie de auto onder vuur nam. De verdachte zou als vuurwapengevaarlijk te boek staan. Bovendien was de auto volgens de politie eerder betrokken geweest bij een gewapende overval.

Rechter: krankzinnig rijgedrag

De rechter omschreef het rijgedrag van de verdachte als krankzinnig. 'De snelheden lagen zeer hoog. We kunnen wel stellen dat er sprake is geweest van gevaarlijk rijgedrag. Het is een wonder van dat er geen slachtoffers zijn gevallen.'

Volgens getuigen reed de verdachte die avond met hoge snelheid, slingerend en slippend door Paddepoel en Vinkhuizen. Hij reed tegen het verkeer in en negeerde stoplichten.

Daarbij werden volgens de rechtbank snelheden van meer dan 160 kilometer per uur gehaald. 'We moesten ons in de berm werpen om een aanrijding te voorkomen', aldus een getuige op de fiets.

'Het voelde als een aanslag'

Een andere automobilist kreeg het met de verdachte aan de stok waarna hij bijna van de weg werd gedrukt. 'Het voelde als een aanslag. Daar ben ik erg van geschrokken', aldus de man tijdens de zitting.

Ik was onder invloed van drank drugs. Het ging er heftig aan toe Verdachte

'Ik was aardig opgefokt'

Een verklaring voor zijn rijgedrag heeft de verdachte niet. 'Ik was aardig opgefokt die avond. Ik was onder invloed van drank drugs. Het ging er heftig aan toe. Maar ik wilde geen slachtoffers maken, ik heb zelf ook drie kinderen.'

De advocaat van de man ontkent niet dat de man zwaar onder invloed achter het stuur zat en als een debiel reed.

Kogels

Maar waar de verdediging grote moeite mee heeft is de manier waarop hij is gearresteerd.

'Die aanhouding was buitenproportioneel. Er is zes keer geschoten. De kogels zijn door het portier dwars door de auto gevlogen. Maar daar mogen geen vragen over gesteld worden. Het is niet voor niets dat de Rijksrecherche een onderzoek heeft ingesteld.'

Iemand die zich zo gedraagt in het verkeer, verdient het niet om daar aan deel te nemen Openbaar Ministerie

'Dood moeten schamen'

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag drie jaar cel en een rijontzegging van drie jaar tegen de 42-jarige Amsterdammer. Volgens het Openbaar Ministerie is naast een gevangenisstraf een zeer lange rijontzegging op z'n plaats.

'Verdachte zou zich echt dood moeten schamen. Iemand die zich zo gedraagt in het verkeer, verdient het niet om daar aan deel te nemen. Niet in Nederland en ook niet in het buitenland', aldus de officier van justitie.

Aangehouden

Omdat de zaak is aangehouden en er dus mogelijk nieuwe feiten op tafel komen kan de eis van het OM nog veranderen.

