'Brand Knol's Koek ontstond in de wasdroger'

De brand die vorige week woensdagavond woedde bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen is waarschijnlijk ontstaan in de wasdroger. Dat zegt directeur Edwin Knol.

'Dat is verschrikkelijk domme pech. Ik denk er ook niet te veel aan, want je moet toch weer verder.'

'Het is een triest gezicht'

De geur van brand hangt ruim een week later nog in het pand, dat van binnen volledig zwartgeblakerd is.

'Het is een triest gezicht. Ik moet nog steeds de kracht en de moed zoeken om er weer tegenaan te gaan', zegt Knol. 'Hier kunnen we eigenlijk helemaal niks meer doen, het moet helemaal ontruimd worden en gestript. Daar is het wachten op.'

De directeur loopt gedesillusioneerd door de puinhoop.

'Ik kijk nu wat er nog van over is, bijvoorbeeld van de boekhouding. Er ligt hier ook familiegeschiedenis, daar kom je ook dingen van tegen. Een bord aan de muur bijvoorbeeld, of een diploma dat er hing. Zulke dingen probeer ik nog te redden.'

Op zoek naar nieuwe ruimte

Knol is druk bezig vervangende bedrijfsruimte te zoeken, om de productie weer op te starten.

'Daarnaast moeten we nieuwe bakkerijmachines hebben. Daar zijn we ook druk mee bezig, dus er gebeurt van alles.' De geschikte ruimte is nog niet gevonden. 'Het moet wel een grote ruimte zijn, met krachtstroom en gas.'

'Afwachten'

Bij de vorige brand, acht jaar geleden, konden ze na twee maanden weer bakken in de bakkerij van Haafs in Haren. 'Dat was mazzel. Maar die ruimte is nu niet meer voor handen.'

Knol heeft geen idee hoe lang het nog duurt voordat er weer koeken gebakken worden door zijn bedrijf. 'Daar durf ik niks over te zeggen. Het is afwachten.'

Lees ook:

- Directeur Knol's Koek: 'Ik voel me als een zombie'

- Brand bij Knol's Koek in Stad is onder controle

- 'Mijn opa begon Knol's Koek in 1923, ik wou altijd de honderd jaar halen'