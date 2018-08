Gabriëlle Glasbeek voor het eerst zonder Vrouw Holland op de planken

Ze waren de populairste vrouwelijke cabaretgroep van Nederland. Toch zetten de dames van Vrouw Holland eerder dit jaar een punt achter een twintigjarige carrière. Op Noorderzon begint Gabriëlle Glasbeek aan haar leven na Vrouw Holland

Glasboer, zo noemen ze zichzelf, Gabriëlle Glasbeek en gitarist Robert van der Tol. Vanaf volgende week zijn ze te zien op Noorderzon.

'We spelen een stel en de twintig jaar dat ik met Vrouw Holland op pad was, zat Robert achter de geraniums te wachten tot ik 's nachts thuis kwam. Ondertussen oefende hij op zijn harmonium. En als ik dan gestopt was met Vrouw Holland haal ik hem achter de geraniums weg en gaan we samen optreden.'

Het trucje van Gabriëlle Glasbeek

De voorstelling gaat over een mysterie dat ooit plaatsvond in een Fries dorp. Samen met het publiek probeert Glasbeek erachter te komen wat het mysterie behelst. Ze gaat op zoek naar de angsten en nachtmerries van het publiek en improviseert daar ter plekke een liedje over.

'Het is een trucje dat ik bij Vrouw Holland ontdekt heb. Normaal ben ik heel kritisch op mijn muzikaliteit en op mijn teksten, maar omdat je het ter plekke maakt, schakel ik mijn eigen censuur uit en dan komt het gewoon.' Het trucje van Glasbeek maakt iedere voorstelling van Glasboer uniek.

'Ik ga niet lopen beunhazen'

'Het voelt wel alsof ik weer van nul af aan begin', antwoordt Glasbeek op de vraag hoe het is nu Vrouw Holland voorbij is.

'Ik heb ooit voor mezelf een lat gelegd en die lat zoek ik nu weer op. Ik ga niet een partijtje lopen beunhazen. Gevoelsmatig heb ik een idee van: daar moet het naartoe. Robert van der Tol is ook niet de eerste de beste, dus die lat hebben we allebei wel hoog liggen.'

Het pispaaltjes van Glasbeek

In de voorstelling fungeert Van der Tol behalve als gitarist en zanger vooral ook als het pispaaltje van Glasbeek. In feite neemt hij de rol over die Reinout Douma had in Vrouw Holland.

'Misschien is dat de rol waarin Gabriëlle mannen graag ziet,' lacht Van Tol, die ooit deel uitmaakte van het roemruchte theatergezelschap Dogtroep.

'Maar ik heb daar vrede mee. Tijdens de voorstelling zeg ik bar weinig. Ik laat het allemaal welgevallen. Ik ben al lang blij dat ze me achter de geraniums vandaan heeft gehaald. Daar komt het op neer.'



Glasboer met Gabriëlle Glasbeek en Robert van der Tol is vanaf dinsdag 28 augustus tot en met zaterdag 1 september te zien aan de Leliesingel in het Noorderplantsoen in Stad.

