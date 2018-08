Internationale studenten kunnen terecht op hotelboot; kosten: 1300 euro per maand

Internationale studenten die geen kamer hebben, betalen straks maximaal 245 euro voor de noodopvang in de tenten bij de ACLO. Een plek in de hotelboot aan het Eemskanaal kan al gauw 1.300 euro per maand kosten.

Dit is op te maken uit de website athomeingroningen.com, waarop internationale studenten worden voorgelicht over huisvesting. De Groninger Studentenbond (GSb) roept de onderwijsinstellingen op om iets te doen aan deze prijzen.

Tenten bij ACLO terrein

Op het ACLO terrein, op de Zernike campus, komen drie tenten. Elk van de tenten heeft dertig bedden, in totaal dus negentig. Volgens Jorien Bakker, woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen, is de prijs de eerste week 12,50 euro per nacht.

'Het wordt iedere week 2,50 euro per dag minder. De tweede week is het dus 10 euro, de derde week 7,50 euro en de vierde week 5 euro.' Dit komt neer op in totaal 245 euro.

Zorgen om privacy

Sjoerd Kalisvaart, voorzitter van de GSb: 'Wij maakten ons eerder al zorgen om de privacy en veiligheid van studenten in deze tenten. Als we nu op de site lezen dat er alleen een gemeenschappelijke douche en een gemeenschappelijke kleedruimte is, valt daar niet mee te rijmen dat studenten hiervoor 87,50 euro per week moeten betalen.'

Woonboot

De prijs van de woonboot ligt op 42,95 euro per persoon per nacht, en moet voor een periode van minimaal 28 nachten geboekt worden. Dit komt neer op ruim 1.300 euro per maand. Bij deze prijs is ontbijt, lunch en diner inbegrepen. 'Desalniettemin is dit bedrag onbetaalbaar voor studenten', stelt Kalisvaart.

'Wij roepen de onderwijsinstellingen op om de prijzen fiks te verlagen en de tenten zelfs gratis te maken. Het is goed dat er noodopvang is, maar op deze manier voelt de internationale student het onevenredig hard in zijn of haar portemonnee', besluit Kalisvaart.

Reactie RUG

'Wij hebben deze zomer meer kamers gerealiseerd. Maar dat is helaas toch niet genoeg. Daarom hadden we een tijd geleden ook al de sleep-in faciliteiten geregeld. Die gaan we nu inzetten. Daarin heb je de keuze tussen tenten op de ACLO, of de wat meer luxe variant waar ook een diner in zit, op een slaapschip', zegt Bakker van de universiteit.

'De prijs van het slaapschip is inderdaad hoog. Maar daar krijg je ook veel voor. Dat is wel aan de exploitant, daar kunnen wij niet zo veel aan doen. De universiteit en de Hanzehogeschool staan garant voor die plekken. Wat niet volgeboekt wordt, betalen wij.'

'Dekt niet onze kosten'

'De tenten zijn van onszelf. De RUG en Hanze hebben daarin geïnvesteerd. Het is heel basic, maar het is wel een voorziening.'

'Dan hopen we dat iedereen is gehuisvest. Het dekt niet onze kosten. Dat hoeft ook niet, het is alleen een bijdrage. Wij realiseren ons absoluut dat het noodoplossing is. Maar het is wel geregeld', besluit Bakker.

Lees ook:

- Kamervragen over tekort aan studentenkamers

- Internationale studenten in tenten stoppen? 'Dit is door de ondergrens'

- 249 wooncontainers voor internationale studenten op Suikerunieterrein

- 'Nederlanders moeten internationale studenten te hulp schieten met kamers'