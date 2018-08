Nieuwe partij Hogeland Centraal Lokaal gaat meedoen aan verkiezingen

In het Hogeland komt een nieuwe partij op het stemformulier (Foto: Okkie Smit/RTV Noord)

Nico Werkman en Arie Molenhuis zijn de politiek nog niet zat en hebben daarom besloten onder een nieuwe naam mee te doen met de aankomenden verkiezingen van de nieuwe gemeente Het Hogeland: Hogeland Centraal Lokaal.

Geschiedenis

Het tweetal vormt nu nog de Winsumer raadsfractie Christen Democratie Winsum 2.0. Die partij is door Werkman opgezet, nadat hij in 2015 besloot het CDA te verlaten. Hij voelde zich destijd onvoldoende gesteund door het bestuur en de fractie en startte de eenmansfractie.

Arie Molenhuis sloot zich hier in 2016 bij aan, nadat hij onenigheid kreeg met zijn toenmalige fractiegenoten van Gemeentebelangen Winsum.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseren op 1 januari 2019 tot de gemeente Het Hogeland. Inmiddels is de nieuwe partij geregistreerd bij de notaris en ingeschreven voor de verkiezingen van de nieuwe gemeente.

Steun

De afgelopen periode zijn er enthousiastelingen gezocht voor de partij. 'We hebben de nodige steun gevonden en een aardig groepje mensen', vertelt Nico Werkman. Hij was de politiek nog niet zat. 'Als de gemeente Winsum ophoudt te bestaan, stop ik ermee, heb ik altijd gezegd. Maar ik voel mij nog steeds betrokken bij de partij.'

Plekje in de nieuwe raad

Werkman denkt dat de nieuwe gemeente wel zit te wachten op een nieuwe lokale partij. 'Er kan nooit genoeg lokale betrokkenheid zijn'.

Hij verwacht dat zijn partij een plek in de nieuwe raad krijgt. De naamsverandering is doorgevoerd omdat CDW niet meer de lading dekt. 'De partij is er voor de hele gemeente.'

De standpunten en het verkiezingsprogramma van de partij zijn nog niet duidelijk.

'Hiermee zijn we nog bezig. Waar de partij voor gaan staan weet ik nog niet. Dat gaan we samen met de groep opstellen. Wij proberen in ieder geval heel dicht bij de burgers te staan en goed naar ze te luisteren', vertelt Nico Werkman.

Wie de lijsttrekker gaat worden is ook nog onduidelijk.

