Werk- en leerstraffen voor belagen meisjes in fietstunnel

Vijf jongens van 14, 15 en 16 jaar uit Delfzijl en Holwierde zijn veroordeeld tot werkstraffen voor het lastigvallen van vier meisjes in een fietstunnel in Delfzijl.

Drie van hen zijn ook bestraft voor het in elkaar slaan van een winkelier en voor betrokkenheid bij een inbraak bij BMX-club FFC De Fivelcrossers in Appingedam.

De drie jongens met de meeste misdrijven op hun kerfstok, onder wie twee broers van 15 en 16 jaar, kregen deels voorwaardelijke werkstraffen tot 120 uur. De twee die alleen betrokken waren bij het lastigvallen van de meisjes kregen voorwaardelijke werkstraffen tot 100 uur. Daarnaast krijgt de groep leerstraffen van veertig uur, gedragstraining en begeleiding van de reclassering.

'Als geintje begonnen'

De jongens vielen op 1 november vorig jaar tegen de avond een groep van vier meisjes van ongeveer 17 jaar lastig toen ze de fietstunnel in reden. De vijf, van wie twee hun gezicht bijna helemaal hadden bedekt met een sjaal en capuchon, eisten geld. Eerder mochten de meisjes niet weg.

Doodsbang

Ze pakten de fietsen van hun slachtoffers vast en zetten er twee op slot. Daarna doorzochten ze de tassen van de doodsbange meisjes. Ook moest één slachtoffer de gegevens van haar Instagramaccount afgeven, stalen de jongens donuts en sloegen ze een paar meisjes op de billen.

Drie van de vier konden wegkomen toen de jongens werden afgeleid door andere fietsers. Toen de vierde er ook vandoor wilde, greep een van de 14-jarige jongens haar bij de borst.

Tijdens de rechtszaak, die vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren werd gehouden, verklaarde een deel van de jongens dat het was begonnen als een geintje. Volgens de rechtbank lijkt het proberen af te persen en te beroven en betasten van de meisjes in de 'verste verte niet op een geintje'. Ze noemt de situatie 'ernstig en bedreigend.'

Geweld in het centrum

Dat geldt ook voor het in elkaar slaan van een winkelier in Delfzijl op 30 maart dit jaar, door drie van de vijf jongens. Ze versperden de weg voor winkelende mensen en scholden ze uit. Toen de winkelier naar buiten kwam en de jongens aansprak op hun asociale gedrag, sloegen en schopten ze hem in elkaar.

De vijf jongens zijn niet eerder in aanraking gekomen met justitie.

