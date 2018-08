Werkstraf voor hennepbezit en witwassen

Een 67-jarige man uit Bad Nieuweschans moet voor hennepbezit en witwassen als straf 240 uur werken.

De politie kwam op 26 november 2014 bij de man aan deur, omdat het vermoeden bestond dat daar werd ingebroken.

Tas met geld

De agenten roken een sterke henneplucht. Ze doorzochten de woning en vonden zakken met hennep en hasj. Ook lag in een tas een geldbedrag van 29.700 euro. De man handelde in antiek, zei hij eerder op zitting. Hij had net een duur schilderij verkocht.

Oude zaak

De man kon deze verkoop niet onderbouwen. De rechters geloven hem dan ook niet. Vanwege de ouderdom van de zaak eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden een werkstraf van 240 uur. De rechtbank vond om die reden een celstraf ook niet meer passend.



