'Het zijn vooral idealisten, mensen die tegen de winning van fossiele brandstoffen zijn'

Actievoerders vanuit alle windstreken verzamelen zich vanaf morgen in een tentenkamp in Leermens. De demonstranten bereiden zich daar voor op een zitblokkade bij de NAM-locatie in Farmsum.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Op de barricaden

Verslaggever Martin Drent heeft de demonstranten die naar Groningen komen opgezocht. Hij vertelt wat voor mensen het zijn en hoe de Groninger actiegroepen reageren op hun komst. Ook vertelt hij wat de demonstranten gaan doen in Farmsum, en wat de instanties hier tegen gaan doen.

2) Voor elk wat wils op Noorderzon

Noorderzon is vandaag begonnen en op social media hebben de mensen al zin in het festival, zo laat Suzanne zien. Beppie is op het festivalterrein en vertelt over de sfeer op het festival.

3) Man, man wat een boudel

Morgen komt de videoclip van haar singel Hai Hai uit. Marlene Bakker is hier samen met Ronnie Zeemering, de maker van de clip die is opgenomen in een bijzondere omgeving.

4) RTV Noord Record Weken

Als je dan uiteindelijk de dikste boom hebt wie weet komen we dan ook bij jou langs. Vanmiddag huldigde Beppie de man met de hoogste kilometer stand van onze provincie.