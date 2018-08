Sportvissers ontdekken de harkboot in strijd tegen oprukkende waterplanten

De harkboot die afgelopen najaar werd gepresenteerd in de strijd tegen woekerende waterplanten is een uitkomst voor Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Dat meldt RTV Drenthe.

Achter de boot hangt een hark die in het water geladen wordt. Twintig centimeter onder de bodem worden de planten losgetrokken.

'Alle wortels komen dan boven drijven en dan zijn we er voor een heel lange periode van af', zegt directeur Henk Mensinga van de hengelsportfederatie.

Zuurstof

Het bedrijf Harkboot is het enige dat de techniek gebruikt. Uit onderzoek blijkt het een effectieve methode te zijn.

'Naast het harken houden we ook goed bij of er genoeg zuurstof in het water overblijft voor de vissen', legt Ard Poessé van het bedrijf uit. 'We hebben een zuurstofmeter aan boord.'

Uit eigen zak betalen

De hengelsportfederatie brengt jaarlijks in kaart welke kanalen een onderhoudsbeurt nodig hebben.

'We betalen het uit eigen zak, dus wateren waar maar weinig gevist wordt slaan we over', zegt Mensinga tegen RTV Drenthe. Het onderhoud kost zo'n 80.000 euro. 'Dus we doen alleen de wateren die veel bevist worden.'



Steeds meer

Toch haken steeds meer gemeenten en waterschappen aan.

'Die zien ook dat dit effectiever is dan het maaibeleid. Op plekken waar zij het nu oppakken, hoeven wij het niet meer te doen en kunnen we de harkboot inhuren voor andere gebieden', aldus Mensinga.

