Afscheid van laatste eigen gemeente 'met koffie, koek en een borrel'

Afscheid nemen bestaat niet, zong Marco Borsato ooit. Toch doet burgemeester Berend Hoekstra van Leek dat. Sterker nog: hij neemt er ruim twee maanden de tijd voor.

Op 1 januari komt er een einde aan zijn dertienjarig burgemeesterschap van Leek. Die dag gaat zijn gemeente samen met Grootegast, Marum en Zuidhorn op in het Westerkwartier.

'Koffie, koek en een borrel'

Voor Hoekstra reden om voor die tijd op eigen wijze afscheid te nemen van zijn inwoners. 'Net als bij mijn aantreden maak ik samen met mijn vrouw een rondje door de gemeente.' Dat gebeurt in september, oktober en november.

In totaal gaan Hoekstra en zijn vrouw acht dinsdagavonden op pad. Ze gaan dan naar bijvoorbeeld dorpshuizen, wooncentra of verenigingen. 'Er is koffie, koek en een borrel. En verder laten we ons verrassen. De invulling is verder aan de dorpen zelf.'

In december is overigens nog de officiële afscheidsreceptie van het college van burgemeester en wethouders. 'Dat is wat formeler, veel handjes schudden. De afscheidstournee langs de dorpen is veel laagdrempeliger.'

Laatste eigen gemeente

Voor Hoekstra, bijna 65 jaar, was Leek zijn laatste 'eigen' gemeente.

'Ik heb aan de commissaris van de Koning laten weten dat ik nog wel beschikbaar ben voor een klus als waarnemer, maar ik wil geen kroonbenoemde burgemeester meer worden. Die periode van zes jaar is mij te lang. Ik kom ook op een leeftijd dat ik wat rustiger aan wil gaan doen.'

Dat wil niet zeggen dat Hoekstra na 1 januari gaat stilzitten. 'Ik krijg nu al her en der de vraag of ik beschikbaar ben voor een en ander.'

