Hennepkweker in natuurgebied op heterdaad betrapt Hennep (Foto: Flickr/Martius (Creative Commons))

In een natuurgebied van Groninger Landschap in de gemeente De Marne is deze week een hennepkwekerij aangetroffen.

De kweker werd op heterdaad betrapt tijdens het knippen van de henneptoppen en is aangehouden. Geruimd De hennepplantage is geruimd.